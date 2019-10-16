Самые громкие случаи, когда депутатов Госдумы оставляли без иммунитета

Новости 17.10.2019 7:40 688

Вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Государственной Думы от Алтайского края Николая Герасименко будет рассмотрен депутатами 24 октября. Причиной послужила история с ДТП, когда народный избранник на своем автомобиле Lexus сбил мотоциклиста и якобы скрылся с места происшествия.

Как заявил сам депутат, место ДТП он не покидал и серьезных травм ни один из участников никто не получил.

Госдума может лишить неприкосновенности алтайского депутата, ставшего участником ДТП Новости 16.10.2019 7:10 Вину Николая Герасименко должен определить суд 1216

За период работы всех созывов Госдумы неприкосновенности лишились более 10 депутатов. Редакция «Политсибру» вспоминает самые резонансные случаи и поводы, за которые избранники забирали у своих коллег депутатский иммунитет.

Сергей Мавроди

Сейчас мало кто помнит, что покойный основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди был депутатом Госдумы первого созыва. Вопрос о лишении неприкосновенности независимого депутата был озвучен после намерения прокуратуры возбудить уголовное дело. Поводом послужила деятельность Мавроди, связанная с финансовыми махинациями. Парламентарии поддержали инициативу, но на втором голосовании неожиданно восстановили его иммунитет.

Однако, полгода спустя, из-за «пренебрежения депутатскими обязанностями и занятием коммерческой деятельностью» было решено прекратить его полномочия. Через какое-то время Сергей Мавроди был объявлен в розыск, а после поимки приговорен к 4 годам и 6 месяцам заключения.

Надиршах Хачилаев

Депутата второго созыва Госдумы лишили неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры России из-за организации массовых беспорядков и вооруженного захвата Дома правительства в Махачкале в мае 1998 года. Позднее он был арестован, однако прокурор отказался от основного пункта обвинения, в итоге Хачилаев получил 1,5 года за незаконное хранение оружия. Отсидев небольшой срок, он вышел по амнистии в связи с 55-летием победы в ВОВ. 11 августа 2003 года Хачилаев был застрелен.

Ашот Егиазарян

Госдума пятого созыва приняла решение о лишении неприкосновенности депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого обвиняли в крупном мошенничестве, на общую сумму более 7 млрд рублей. Депутату удалось скрыться в США, где местный Минюст отказался его выдавать России.

Вадим Белоусов

Сначала депутат «Единой России», а потом эсер Белоусов был обвинен по делу о взятке, в котором фигурировал экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он был бывшим бизнес-партнером депутата. Посредником в передаче денег выступила теща Белоусова. В СМИ озвучивалась сумма в размере 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день следствие продолжается, а Белоусов находится на свободе.

Кроме перечисленных, были и еще депутаты, неприкосновенность которых была снята после обвинений в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что "дело Герасименко" относится к самым мягким нарушениям, за которые нижняя плата парламента вправе принять решение о снятии иммунитета со своего коллеги.