Самые громкие случаи, когда депутатов Госдумы оставляли без иммунитета

Вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Государственной Думы от Алтайского края Николая Герасименко будет рассмотрен депутатами 24 октября. Причиной послужила история с ДТП, когда народный избранник на своем автомобиле Lexus сбил мотоциклиста и якобы скрылся с места происшествия.
Как заявил сам депутат, место ДТП он не покидал и серьезных травм ни один из участников никто не получил.
Вину Николая Герасименко должен определить суд
За период работы всех созывов Госдумы неприкосновенности лишились более 10 депутатов. Редакция «Политсибру» вспоминает самые резонансные случаи и поводы, за которые избранники забирали у своих коллег депутатский иммунитет.
Сергей Мавроди
Сейчас мало кто помнит, что покойный основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди был депутатом Госдумы первого созыва. Вопрос о лишении неприкосновенности независимого депутата был озвучен после намерения прокуратуры возбудить уголовное дело. Поводом послужила деятельность Мавроди, связанная с финансовыми махинациями. Парламентарии поддержали инициативу, но на втором голосовании неожиданно восстановили его иммунитет.
Однако, полгода спустя, из-за «пренебрежения депутатскими обязанностями и занятием коммерческой деятельностью» было решено прекратить его полномочия. Через какое-то время Сергей Мавроди был объявлен в розыск, а после поимки приговорен к 4 годам и 6 месяцам заключения.
Надиршах Хачилаев
Депутата второго созыва Госдумы лишили неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры России из-за организации массовых беспорядков и вооруженного захвата Дома правительства в Махачкале в мае 1998 года. Позднее он был арестован, однако прокурор отказался от основного пункта обвинения, в итоге Хачилаев получил 1,5 года за незаконное хранение оружия. Отсидев небольшой срок, он вышел по амнистии в связи с 55-летием победы в ВОВ. 11 августа 2003 года Хачилаев был застрелен.
Ашот Егиазарян
Госдума пятого созыва приняла решение о лишении неприкосновенности депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого обвиняли в крупном мошенничестве, на общую сумму более 7 млрд рублей. Депутату удалось скрыться в США, где местный Минюст отказался его выдавать России.
Вадим Белоусов
Сначала депутат «Единой России», а потом эсер Белоусов был обвинен по делу о взятке, в котором фигурировал экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он был бывшим бизнес-партнером депутата. Посредником в передаче денег выступила теща Белоусова. В СМИ озвучивалась сумма в размере 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день следствие продолжается, а Белоусов находится на свободе.
Кроме перечисленных, были и еще депутаты, неприкосновенность которых была снята после обвинений в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что "дело Герасименко" относится к самым мягким нарушениям, за которые нижняя плата парламента вправе принять решение о снятии иммунитета со своего коллеги.