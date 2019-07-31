На Алтае многодетным семьям упростили получение соцподдержки

Новости 17.10.2019 8:15 164

В Алтайском крае изменили закон о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей. Такую поддержку теперь смогут получить все многодетные семьи, не учитывая их доходы.

Как сообщает сайт регионального правительства, речь идет о бесплатной выдаче лекарств по рецептам для детей до 6 лет, первоочередном предоставлении мест в образовательные организации дошкольного образования, первоочередном предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря для школьников летом.

«Ранее эти меры социальной поддержки предоставляли только многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов на душу населения. Этот критерий сохранен при предоставлении школьникам из многодетных семей компенсационных выплат на питание», - уточняется на сайте правительства.

Кроме того, в новой редакции указан размер компенсации для таких школьников на проезд в общественном транспорте, кроме такси, по городу или селу и проезд на автотранспорте по району. Он составляет разницу между размером ежемесячного пособия на школьников из многодетных семей и размером ежемесячного пособия на дошкольников из многодетных семей.

«Дефицитной» землей для многодетных семей в крае заинтересовалась прокуратура Новости 31.07.2019 10:20 Аналогичная проверка ждет еще несколько регионов 1231

В Минсоцзащиты обратили внимание, что повышенное ежемесячное пособие на детей из многодетных семей выплачивают семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам населения.

В 2019 году размер пособия на школьника составляет 1069,50 рублей или 1162,50 рублей, на дошкольника – 713 рублей или 775 рублей (в зависимости от районного коэффициента местности проживания 15 % или 25 % соответственно).