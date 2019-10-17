Стало известно, кто построит мост через Чумыш в Алтайском крае за 500 млн рублей

Новости 16.10.2019 19:15 438

Накануне определился победитель тендера, стоимостью свыше 450 млн рублей на ремонт моста через реку Чумыш в Кытмановском районе Алтайского края.

Тендер выиграло ООО «Альянс» - единственная компания, подавшая заявку на участие. Ее владелец – Владимир Трубавин, директор – Андрей Трубавин. В 2017 году «Альянс» благополучно возвел мост через реку Порозиху в селе Осколково Алейского района.

Протяженность подлежащего ремонту участка дороги с мостом через Чумыш составляет около 500 м, протяженность самого моста – 170 м.

На выполнение работ у строителей будет год - завершить сооружение моста следует до 1 октября 2020 года.