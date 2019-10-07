Глава ФСБ рассказал о результатах борьбы с терроризмом в России

Почти 40 попыток террористических актов были предотвращены в 2019 году. Такое заявление сделал глава ФСБ России Александр Бортников в рамках международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи, пишет ТАСС.
В ходе работы были нейтрализованы 32 боевика. Задержано было 679 человек и 22 были склонены к отказу от террористической деятельности.
«Ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России», - уточнил Бортников.
Что касается числа погибших и пострадавших от терактов в 2019 году, то в мире таковых оказалось около 7 тысяч человек.
Наибольшая доля иностранцев среди общего числа сотрудников разрешена в строительстве, там этот показатель составляет 80%
По части россиян, которые связаны с терроризмом, органами ФСБ были установлены 5,5 тысяч жителей России, которые в разное время выезжали в горячие точки с целью ведения боевых действий на стороне террористических организаций. В отношении почти 4 тысячи из них на основании полученных доказательств были возбуждены уголовные дела. У всех были заблокированы счета.
«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы», - рассказал глава российской спецслужбы.
По его словам, наработана и применяется практика ареста имущества лиц, причастных к террористической деятельности, и обращения его в доход государства. Ужесточение в России ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу, отметил он.
За первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера
Бортников добавил, что большую опасность представляет возможность террористов получать доходы от игры на фондовых рынках и вложении средств в недвижимость через подставные фирмы. Однако, несмотря на это, основные доходы они получают от незаконной торговли оружием, природными ресурсами и культурными ценностями. Кроме того, они занимаются вымогательством, организацией каналов нелегальной миграции, работорговлей и сбытом фальшивых денег.
Кроме того, для финансирования террористических структур совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также неформальной расчетной системы «Хавала». Кроме того, набирают популярность конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов.
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