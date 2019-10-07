Глава ФСБ рассказал о результатах борьбы с терроризмом в России

Новости 16.10.2019 18:50 336

Почти 40 попыток террористических актов были предотвращены в 2019 году. Такое заявление сделал глава ФСБ России Александр Бортников в рамках международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи, пишет ТАСС.

В ходе работы были нейтрализованы 32 боевика. Задержано было 679 человек и 22 были склонены к отказу от террористической деятельности.

«Ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России», - уточнил Бортников.

Что касается числа погибших и пострадавших от терактов в 2019 году, то в мире таковых оказалось около 7 тысяч человек.

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По части россиян, которые связаны с терроризмом, органами ФСБ были установлены 5,5 тысяч жителей России, которые в разное время выезжали в горячие точки с целью ведения боевых действий на стороне террористических организаций. В отношении почти 4 тысячи из них на основании полученных доказательств были возбуждены уголовные дела. У всех были заблокированы счета.

«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы», - рассказал глава российской спецслужбы.

По его словам, наработана и применяется практика ареста имущества лиц, причастных к террористической деятельности, и обращения его в доход государства. Ужесточение в России ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу, отметил он.

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Бортников добавил, что большую опасность представляет возможность террористов получать доходы от игры на фондовых рынках и вложении средств в недвижимость через подставные фирмы. Однако, несмотря на это, основные доходы они получают от незаконной торговли оружием, природными ресурсами и культурными ценностями. Кроме того, они занимаются вымогательством, организацией каналов нелегальной миграции, работорговлей и сбытом фальшивых денег.

Кроме того, для финансирования террористических структур совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также неформальной расчетной системы «Хавала». Кроме того, набирают популярность конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов.