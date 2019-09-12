О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Дети под психотропами: очередное уголовное дело возбудили против опекунов на Алтае

Новости
353
0

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово Заринского района женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

«Женщина истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные обращения приемных детей в органы опеки с жалобами на противоправные действия опекуна, никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по настоянию следователей дети изъяты из опекаемой семьи. На данный момент проводится необходимый комплекс следственных действий. Правоохранительным органам предстоит теперь выяснить все обстоятельства произошедшего.

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

Новости

Всего под ее опекой находилось трое

723

Напомним, поводом для проверки стала статья в одном из СМИ, где детально рассказывается, в каком «аду» детям приходилось жить. Как передает ИА REGNUM, женщина - опекун  избивала детей за любую провинность и поила психотропными каплями.

Кроме того, следователями зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями. В СК отметили, что будет проверяться информация о наличии родственных связей с подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру

Фото: regnum.ru

Комментарии (0)

1000