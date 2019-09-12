Дети под психотропами: очередное уголовное дело возбудили против опекунов на Алтае

Новости 16.10.2019 19:55 353

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово Заринского района женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

«Женщина истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные обращения приемных детей в органы опеки с жалобами на противоправные действия опекуна, никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по настоянию следователей дети изъяты из опекаемой семьи. На данный момент проводится необходимый комплекс следственных действий. Правоохранительным органам предстоит теперь выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, поводом для проверки стала статья в одном из СМИ, где детально рассказывается, в каком «аду» детям приходилось жить. Как передает ИА REGNUM, женщина - опекун избивала детей за любую провинность и поила психотропными каплями.

Кроме того, следователями зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями. В СК отметили, что будет проверяться информация о наличии родственных связей с подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.