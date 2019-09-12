Дети под психотропами: очередное уголовное дело возбудили против опекунов на Алтае

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово Заринского района женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних.
«Женщина истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные обращения приемных детей в органы опеки с жалобами на противоправные действия опекуна, никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по настоянию следователей дети изъяты из опекаемой семьи. На данный момент проводится необходимый комплекс следственных действий. Правоохранительным органам предстоит теперь выяснить все обстоятельства произошедшего.
Всего под ее опекой находилось трое
Напомним, поводом для проверки стала статья в одном из СМИ, где детально рассказывается, в каком «аду» детям приходилось жить. Как передает ИА REGNUM, женщина - опекун избивала детей за любую провинность и поила психотропными каплями.
Кроме того, следователями зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями. В СК отметили, что будет проверяться информация о наличии родственных связей с подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.