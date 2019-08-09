В Совете по экономразвитию Барнаула не будет ученых, зато появится Ракшин

Новости 16.10.2019 17:15 635

В Барнауле утвержден состав Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города. В него предполагается ввести, в числе прочих, предпринимателя Евгения Ракшина.

Помимо Ракшина, в Совет войдут некоторые депутаты, мунслужащие и предприниматели. Неожиданно в списке оказалось также имя Александра Жокина – главного инженера крупнейшего барнаульского застройщика «Селф».

«Совет по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города Барнаула является постоянно действующим совещательным органом, работа которого направлена на поддержку эффективной реализации муниципальных приоритетных проектов, долгосрочной экономической политики, развитие экономического потенциала, повышение инвестиционной привлекательности города», - гласит текст соответствующего положения.

Было

Подобная структура, с несколько отличающимся названием (Экономический совет при глава Администрации Барнаула), создавалась еще в 2013 году. В списках членов совета за 2016 год значилось 18 человек, среди них – пятеро научных сотрудников и несколько глав профессиональных сообществ. Среди членов Совета были: депутат Марат Жумадилов, потерявший мандат и покинувший город, гендиректор «Модеста» Антонида Устинова, получившая недавно срок по уголовному делу и председатель правления Союза строителей и инвесторов Алтайского края Михаил Фокин, скончавшийся этой весной.

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Стало

В 2019 году в списке Совета значится 25 человек, среди них нет ни одного ученого. В состав вошли три депутата БГД: Дмитрий Абалымов (ЕР), Ксения Белоусова (ЕР), Кристина Юстус (ЛДПР), два предпринимателя (Евгений Ракшин и гендиректор АТИ Артем Шамков), председатель Общественной палаты города Владимир Лопаткин, инженер «Селфа» Александр Жокин и 18 служащих барнаульской мэрии.

Интересно, что в положении о Совете сказано, что он формируется из представителей органов местного самоуправления, науки , бизнес-сообщества, общественных объединений.

Председателем стал и.о. главы города Вячеслав Франк (председатель Совета). Также в президиум вошли: заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка (заместитель) и зампред комитета экономразвития и инвестиционной деятельности Илья Финенко (секретарь).