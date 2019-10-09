Какие авиарейсы планируется запустить на Алтае в 2020 году?

Новости 16.10.2019 17:44 537

В Республике Алтай в 2020 году планируют запустить авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам совещания по развитию внутри‑ и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

Глава региона Олег Хорохордин отметил, что регулярные авиарейсы предполагается запустить весной следующего года. По его словам, летом лайнеры будут летать ежедневно и до трех раз в неделю – в остальное время.

«Я дал поручение просчитать необходимые финансовые затраты, определить источники финансирования и совместно с авиаперевозчиком проработать вопрос о субсидировании этих направлений», – подчеркнул Олег Хорохордин.

В региональном правительстве обратили внимание на то, что рейсы на эти направления планирует запустить авиакомпания «Сибирская легкая авиация», в настоящее время ежедневно выполняющая маршруты из аэропорта Горно-Алтайска в Новосибирск и Красноярск.

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Кроме того, на совещании обсуждался вопрос расширения межрегиональных авиамаршрутов. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург. Ведется работа по продлению этих маршрутов на следующий год и запуску новых направлений.

Так, с апреля 2020 года «ЮВТ АЭРО» открывает рейсы на Омск. Руководство авиакомпании «СиЛА» рассматривает возможность организации направлений на Томск, S7 – на Иркутск. С авиакомпанией «Победа» ведутся переговоры по запуску маршрута на Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» продлила на зиму полёты из столицы Горного Алтая в Москву.