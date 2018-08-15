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Барнаульский священник опроверг информацию о положительном отношении к смертной казни

Новости
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Священник из Барнаула Александр Микушин резко отреагировал на распространившуюся информацию в краевых СМИ о своем якобы положительном отношении к смертной казни для педофилов. Об этом он высказался на своей странице в Facebook.

«Ради красного словца не пожалеют и отца. Мои слова вызвали большой общественный резонанс, но заголовки СМИ лгут. Читайте внимательно мой оригинальный текст. За «введение смертной казни для педофилов» я не высказывался. Только за ужесточение. В моей заметке нет таких слов о смертной казни. Заслуживают большего - вот и все. То есть, заслуживают пожизненного заключения или очень продолжительного. Это мое личное, частное мнение», - пояснил отец Александр.

Кроме того, он уточнил, что его отношение к смертной казни негативное, а СМИ его слова исказили. В итоге все пришло к тому, что его неверно-истолкованное мнение привело к активным дискуссиям.

«Что касается «а как же всепрощение, христианское милосердие и как такое поп мог сказать». Поясняю, аналогия в данном случае неуместна. Следуя этой логике надо всех преступников простить и выпустить из тюрьмы. Прием называется - доведение до абсурда. Надеюсь, справедливость восторжествует», - подытожил он.

Напомним, ранее Микушин заявил, что уважает большевиков за то, что в СССР «с педофилами не церемонились», а в США для них предусмотрена не только смертная казнь, то и пожизненное заключение. Поводом для поста священника стал резонансный случай с убийством ребенка в Саратове на прошлой неделе. 

Митинг за свободу в интернете прошёл в Барнауле

Митинг за свободу в интернете прошёл в Барнауле

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На митинге собралось около 200 человек

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Вконтакте/Александр Микушин

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