Новосибирский единоросс попросил «против всех»

Новости 16.10.2019 16:40 296

Депутат заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Николай Мочалин предложил коллегам рассмотреть законопроект, возвращающий графу «против всех» на выборах представительных органов областных муниципалитетов. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Инициатива поступила на имя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива утром 16 октября. Мочалин пояснил, что у регионального парламента есть полномочия вносить подобные изменения на муниципальном уровне.

«Графа «против всех» выявит реальную картину предпочтений избирателей. Меня крайне интересует, как распределяются голоса, когда есть возможность голосовать не только за конкретную партию», — заявил он.

В следующем году состоятся выборы в Совет депутатов Новосибирска.

Графа «против всех» появилась в бюллетенях в 1993 году на выборах в Госдуму. С 1994 года была узаконена на выборах всех уровней. С 2005 года регионы самостоятельно выбирали, оставлять ли «против всех» в бюллетенях на региональных и местных выборах. В 2006 году графа отменена на выборах всех уровней. В 2014 году федеральное законодательство вновь дало возможность вернуть графу «против всех». Заксобрание Новосибирской области не стало принимать эту поправку.