Новосибирский единоросс попросил «против всех»

Депутат заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Николай Мочалин предложил коллегам рассмотреть законопроект, возвращающий графу «против всех» на выборах представительных органов областных муниципалитетов. Об этом сообщает «Континент Сибирь».
Инициатива поступила на имя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива утром 16 октября. Мочалин пояснил, что у регионального парламента есть полномочия вносить подобные изменения на муниципальном уровне.
«Графа «против всех» выявит реальную картину предпочтений избирателей. Меня крайне интересует, как распределяются голоса, когда есть возможность голосовать не только за конкретную партию», — заявил он.
В следующем году состоятся выборы в Совет депутатов Новосибирска.