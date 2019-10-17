Алтайский СПИД-центр провел обучающие мероприятия в лицее

Новости 16.10.2019 18:10 265

Накануне проведена выездная профилактическая работа в Егорьевском лицее профессионального образования. Цикл видеолекториев среди студентов первого курса провели зав.отделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в Рубцовске» Епанщинцева Маргарита Вениаминовна, помощник врача-эпидемиолога Бажан Александр Васильевич.

Встречи специалистов со студентами первого курса традиционно проводится в начале учебного года, поскольку ребята начинают самостоятельную жизнь вдали от дома и привычной обстановки, проживают в общежитии. В такой период важно повысить информированность целевой группы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, оказать влияние на формирование навыков безопасного поведения. В рамках видеолекториев ведущие с помощью интерактивной игры «Пройди тест на ВИЧ» обсудили базовые вопросы о путях передачи ВИЧ-инфекции, поведенческих факторах риска.

В результате участники сделали вывод о том, что необходимо нести ответственность за своё здоровье, соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения. В ходе мероприятий для подкрепления теоретического материала продемонстрированы учебный фильм, видеоролики.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел.:8 385 57 (6-01-15)