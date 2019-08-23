Барнаульский адвокат пожаловался в Следком на дознавателя

Новости 16.10.2019 15:56 461

Алтайский адвокат Алексей Ростовцев обратился в региональный СК с жалобой. Суть его претензии заключается в том, что следователь Каменского отдела дважды допустила грубые нарушения в своей работе, а ее непосредственное руководство закрыло на ее действия глаза, пишет «КП-Барнаул».

В Камне-на-Оби Алексей Ростовцев представляет интересы 19-летнего парня, который пострадал от рук 16-летнего знакомого: тот сломал ему нос якобы из-за кражи его вещей. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек вещи не брал. Он написал заявление сначала в полицию, а затем в ходе выяснения всех обстоятельств адвокат убедил его написать также заявление о вымогательстве.

«Мой подзащитный утверждает, что 16-летний обвиняемый вымогал у него деньги за якобы украденные вещи. Вымогательства у нас расследует Следком, поэтому дело передали для разбирательства туда. Обвиняемый не отрицает, что бил. А вот факт вымогательства, конечно же, не подтверждает – ведь за это грозит до семи лет лишения свободы», – прокомментировал Алексей Ростовцев.

Дело осложняется тем, что очевидцами драки были лишь двое друзей обвиняемого. Они дают показания в его пользу. Из-за этого расследование дела затянулось. Более того – в ходе проверки следователь Елена Бежан допустила грубое нарушение. Как стало известно, она провела следственные действия без участия адвоката.

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После этого инцидента Алексей Ростовцев сразу же позвонил руководителю следователя, который пообещал разобраться в ситуации.

«Через два часа он мне перезвонил и заявил: «Я все узнал, там ничего страшного, иголки под ногти никто не загонял. Я говорю: «Вы в своем уме, вы меня не позвали, что еще может быть страшнее?» Он даже не признал, что это его упущение», – шокирован защитник.

Кстати, через некоторое время следователь снова проигнорировала адвоката, но на этот раз сама ситуация была весьма странной. Потерпевшего вызвал к себе на беседу прокурор.

«Следователь, будучи в отпуске, приехала к нему домой и потащила к прокурору «на разговор». На каком основании – непонятно. Как мне потом пояснили, каменская прокуратура такое периодически практикует. Но в Уголовно-процессуальном кодексе у прокурора нет таких полномочий, он не следователь!», - подчеркнул Алексей Ростовцев.

Так, после этого случая адвокат сразу же позвонил на «горячую линию» в СУ СКР по Алтайскому краю. Также он готовит письменную жалобу. Также адвокат намерен продублировать свою претензию в краевую прокуратуру. Он надеется, что вышестоящие органы проведут работу с Каменским отделом СКР.