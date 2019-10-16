«Слабо, плохо, хорошо или так держать»: Виктор Томенко жестко раскритиковал доклад министра спорта

Новости 16.10.2019 15:15 2153

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко скептически оценил доклад регионального министра спорта Алексея Перфильева, который презентовал план развития массового спорта в крае. Зачитывал доклад министр во время заседания местного правительства в среду, 16 октября.

В ходе доклада Перфильев рассказал, что в Алтайском крае ежегодно проводится около 800 спортивных мероприятий. В этом блоке ведомство ставит перед собой цель как количественного, так и качественного повышения уровня спортивных праздников и состязаний. Целевые показатели созвучны с национальным проектом «Демография» и региональным проектом «Спорт – норма жизни». На сегодняшний день количество занимающихся спортом в регионе составляет 42,7% (порядка 930 тысяч человек).

«Показатель по стране 55%. Алтайский край постепенно, к 2024 году должен выйти на уровень 56%», - объяснил Алексей Анатольевич.

Далее он перечислил перечень соревнований и турниров, которые проводятся в течение всего года на территории края. Цель министерства, по словам Перфильева, заключается в совместной работе с муниципальными властями и органами образования по увеличению участвующих в соревнованиях на всех уровнях.

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Что касается ГТО, то Алтайский край по данному направлению за год переместился с 76 на 71 место. Для более активного продвижения идеи сдачи на ГТО в течение ближайших лет во все районы Алтайского края поступят малые спортивные площадки.

По итогам доклада губернатор поинтересовался о состоянии массового спорта на сегодняшний день. Министр спорта подчеркнул, что в Алтайском крае «массовый спорт есть». Виктор Томенко пояснил, что «есть – понятие растяжимое» и его может быть 1%, а может быть и 91%. Перфильев пояснил, что состояние удовлетворительное, но сделать можно лучше.

«Все-таки хотелось бы понять какие-то оценочные характеристики. Слабо, плохо, хорошо или так держать? Понимаете, можно проблему взять, погладить и галопом проскакать, а можно ее немного взъерошить, чтобы понять, что можно сделать, а для этого надо поглубже залезть», - начал «допрос» глава региона.

Далее губернатор начал разбор по пунктам.

«Начнем по порядку. Вот эти 42,7%, это те кто постоянно занимаются спортом? Кто из этого числа превалирует? Дети, взрослые или пенсионеры? Это статистический показатель? Если да, то как он формируется?», - спросил Томенко.

«Это те люди, которые занимаются спортом. Показатель собирается по муниципалитетам. Они подают данные по итогам года», - ответил Перфильев.

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На вопрос губернатора, собираются ли показатели «от руки», министр ответил утвердительно. Глава региона продолжил сыпать вопросами. В частности его интересовало конкретное число людей, которые занимаются физической культурой и спортом на более менее регулярной основе. Алексей Перфильев объяснил, что на сегодняшний день точный показатель отсутствует.

«Ну, так если нет, то нужно так и говорить. А-то у нас есть какой-то там показатель, который на всякий случай растет с 2010 года, когда было около 20%. Кстати, коллеги, сегодня звучали также фразы о том, что «мы поставили перед собой цель». А кто мы-то? Сами взяли и поставили? Я на многих совещаниях это слышу. Обращаю ваше внимание, что это не мы цель поставили, а перед нами поставили цель федеральные власти. В рамках нацпроекта «Демография» и регпроекта «Спорт – норма жизни» перед нами поставили цели, за которые мы подписались», - дал понять губернатор.

Кроме того, Виктор Томенко сыронизировал по поводу целевых показателей на 2024 год. К этому году показатель должен достигнуть 56%.

«Мы зачем совещание тогда проводим? Мы же можем эти цифры спокойно нарисовать и не напрягаться. У нас же цифры, как вы сказали, рисованные».

Алексей Перфильев признал, что необходимо все-таки добиваться «реальной картинки». Губернатор напомнил, что «еще классик сказал», что для получения реальной картинки нужно вести учет и контроль, которого сейчас в регионе нет. Томенко задал вопрос о том, кто поручится за достоверность статистических данных, но, не дожидаясь ответа, призвал создать необходимую систему, если таковая отсутствует.

«Вот это я понимаю – вопрос для заседания правительства. Вместо этого вы встали на трибуну, перечислили все мероприятия, которые у нас проходят. Вот эти 42,7%, которые как будто бы занимаются спортом, цифра на начало 2019 года? Значит, на начало 2020 года будет другая, наверное. Ну, так может быть сделать более конкретно по людям? Что это за люди? Какой возраст? Вот это хотелось бы знать для понимания картины. Вот это предмет нашего разговора. Говорите, что у вас есть такая разбивка? Значит, ее нужно представить», - заявил губернатор.

Он пояснил, что нужно четко понимать, с какими людьми нужно работать и какая группа сейчас самая активная. По его словам, чтобы выходить на активное вовлечение население в спорт, нужно конкретно обозначать это в докладе. Далее речь зашла о районах. По словам Перфильева, сегодня все муниципалитеты знают о необходимых целевых показателях. Для этого в каждый было отправлено письмо с распоряжением.

«В Алтайском крае 69 муниципалитетов. Вы до каждого довели их цели по показателям? Вы в каждый письмо отправили? Электронное? Или по WatsApp? А может быть не письмо надо написать, а соглашение с каждым заключить, где все было бы прописано? С нами же Минспорта России заключил соглашение. Знаете, письмо где-то там пришло, а в муниципалитете глава уже несколько раз поменялся и что делать? Подумайте на эту тему, Алексей Анатольевич», - посоветовал Виктор Томенко.

После обсуждения статистики, губернатор предложил министру спорта Алтайского края «пробежаться» по пунктам тех, решений, которые ведомство предлагает. Первым пунктом там стояла задача реализации комплекса мер по выполнениям нормативов ГТО в муниципальных центрах. По словам Виктора Томенко, в задаче отсутствует комплекс мер и все выглядит как задача «иди сделай то, не знаю что». Такой подход, создаст трудности для муниципалитетов, уверен глава региона.

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После речь зашла о рекомендации муниципалитетам по введении на площадках ГТО ставки специального инструктора. Губернатор поинтересовался о стоимости данной рекомендации и кивнул на министра финансов Данила Ситникова, который по озвученному предположению Томенко, скорее всего заявил бы, что на инструкторов «денег нет». Сразу несколько человек отметили, что такие тренеры были еще в период СССР и имеется практика их мобилизации.

Виктор Томенко напомнил собравшимся, что они не на заседании крайкома КПСС, где вряд ли кто-то говорил, что до 1913 года на территории Томской губернии все было в изобилии.

В итоге губернатор резюмировал, что доклад «сырой» и его нужно доработать с учетом прозвучавших замечаний. Он объяснил, что проект задач, которые утвердит правительство, должен быть понятным, исполнимым и результативным.

«Вот эту воду убирайте, про то, что нужно продолжить информировать. И так информируем! Если есть конкретные предложения, как информировать, то напишите об этом. Например, что не менее трех передач должно выходить на телевидении. Таких решений, какие вы предлагаете не должно быть у нас. Вопрос закрыт. Давайте перейдем к следующей теме…с хорошим настроением», подытожил губернатор.