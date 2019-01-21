Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России 2019-2020»

Новости 16.10.2019 14:15 225

Дан старт заявочной кампании для участия во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России 2019-2020». Запуск проекта поддержал президент России Владимир Путин, передает сайт правительства Алтайского края.

«Мировых аналогов нашему конкурсу мы не нашли. Мы не просто запустили мощный социальный лифт, но и создали мотивацию для саморазвития миллионам наших граждан. Одним из самых главных мотивирующих факторов для участия является возможность получить наставника из числа выдающихся государственных и общественных деятелей, известных предпринимателей, руководителей крупнейших корпораций, ученых. Сегодня это 93 человека, и все они находят время, чтобы поделиться своими знаниями и опытом», - подчеркнул гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

"Лидеры России": стало известно, кто из представителей Алтайского края получит по 1 млн рублей Новости 21.01.2019 11:50 Представлять регион в финале конкурса смогут только два человека, хотя до стадии полуфинала добрались 19 1332

В 2019 году в конкурсе появились профессиональные специализации в области науки, здравоохранения, финансов и технологий. В каждой из них выберут от 10 до 30 победителей. Также, по словам организаторов, при оценке работ и отборе победителей реализуют новый подход, который одобрили как участники, так и заказчики из министерств и корпораций.

В 2018 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко был наставником в рамках окружного конкурса «Лидеры России» в Новосибирске.

«Сегодня этот конкурс - один из важных механизмов кадрового отбора. Очень значимо, что в конкурсе участвуют представители различных профессий и сфер деятельности, жители разных регионов. Может быть, для участников конкурса из всех его результатов - получения оценок, рекомендаций по совершенствованию компетенций - самыми ценными станут приобретенные связи, взаимопонимание и дружба», - отметил глава региона.

Кадровый вопрос. Почему управленцев из Алтайского края нет в резерве у Путина? Новости 21.01.2019 14:50 При этом выходцы из других сибирских территорий в документе фигурируют неоднократно 1517

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Претендентам младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За 2017 и 2018 годы его участниками стали порядка 500 тысяч человек. Число заявок ежегодно растет. По итогам конкурсов назначения на высокие должности получили 150 лидеров России, из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.