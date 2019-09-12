Собор, парк и ДК: как изменится Поток в ближайшие годы

Новости 16.10.2019 12:45 105

На прошедшем в начале октября Градостроительном совете Барнаула обсуждалось преобразование Аллеи ветеранов возле ДК «Трансмаш» и части прилегающего парка «Экстрим». В этом месте многое меняется: строится Спасский собор, решается судьба аварийного Дворца культуры. Теперь изменится и зеленая зона между ними.

Арендующее данный участок ООО «Алтай-Парк Холдинг», принадлежащее президенту всероссийской ассоциации парков САПИР Роману Романову, предложило добавить туда спортивно-развлекательные объекты, такие как всевозможные зоны для воркаутов, развлечений и др.

Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) создан в 2004 году для того, чтобы объединить профессионалов в рамках парковой отрасли – производителей аттракционов и парки России. Союз инициирует разнообразные мероприятия, на которых производители встречаются с директорами парков, обмениваются информацией, узнают плюсы и минусы своей продукции. Ежегодно под эгидой САПИР проводится Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха в Сочи. Также организация проводит единственный в России отраслевой смотр-конкурс «Хрустальное колесо».

Концепция и замечания

Романов рассказал «Политсибру» о планах на ближайшие три года и текущем состоянии дел.

«Первое чтение у нас прошло, на следующий год планируем приступить к планировке, строительству туалета, установке спортивно-развлекательных аттракционов, модернизации веревочного «Таежного парка». В этом году традиционно каток хотим сделать», - сообщил Романов.

По его словам, на градсовете предложено было концептуально связать несколько территорий – будущий Спасский собор, спортивный комплекс, ДК «Трансмаш» и парк «Солнечный ветер». Теперь нужно подготовить более детализированное предложение. Сейчас «Алтай-Парк Холдинг» над этим работает.

«Также сейчас работаем над Аллеей ветеранов с нашим фондом поддержки ветеранов культуры. Чтобы никто не был обделен, мы кроме традиционных мемориалов прорабатываем концепцию культуры, ветеранов культуры. Парки, все-таки, относятся к этой сфере. Прорабатываем с городским комитетом по культуре вопрос, какой должна быть аллея. Важно и насыщение – это и сцена, и мероприятия, которые можно там проводить. Все это тоже нужно соответствующим образом оформить», - рассказал президент САПИР.

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Членами Градсовета относительно проекта «Алтай-Парк Холдинга» были сделаны следующие исправления, которые компании необходимо будет внести:

Отобразить красные линии;

Показать существующее и планируемое ограждение;

Рассмотреть возможность исключения отдельной трассы для скандинавской ходьбы совместно с ее пешеходными дорожками;

Рассмотреть возможность размещения велодорожек для детей, исключив пересечение с пешеходными дорожками;

Привести план проектируемого пропускного пункта в соответствие с представленной визуализацией объекта.

Никаких проблем с соседними участками не возникло – собор, парк, аллея и ДК не будут мешать друг другу и проблем с этим не предвидится. По словам Романова, сложнее согласовать интересы потенциальных посетителей.

«Люди приходят, одним требуется тихий отдых, другим – активность, третьим – танцы, музыка. Праздники есть, надо тоже их не забывать. Одни хотят, чтобы была просто травка и ничего больше, другим требуется дорожка для скандинавской ходьбы, третьим – место для выгуливания собак… То есть, много противоречивых пожеланий. Мы постарались сегментировать, учесть все эти интересы и предложить свой концепт. То есть, сделать такой парк, где можно и поразвлечься, и в тишине посозерцать, и посетить массовое мероприятие», - пояснил Романов.

Кроме того, он отметил, что важно соблюсти баланс интересов – кто за этой территорией будет ухаживать, обслуживать, чтобы она была чистая, трава подстрижена, деревья зеленые. Учесть интерес администрации, такой как арендная плата, а также порядок и нормы строительства. Как сообщил Романов, даже для такой, казалось бы, мелочи, как устройство туалета, должен быть проложен стационарный водопровод, проведена канализация – на все это необходимо будет оформить соответствующие разрешения. Также придется учитывать и устройство автомобильных парковок.

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Романов добавил, что намерен уделить внимание и зимней эксплуатации парка.

«Мы привыкли к площадным елкам, городкам. Ставим этот городок, а через неделю его сносим. Несерьезно. А у нас там – и площадка для елки, и городок можно устроить на всю зиму, с горками и другими зимними развлечениями», - сказал он.

За три года на обустройство планируется потратить около 20 млн рублей.

Роману Романову принадлежат такие компании, как ООО «Алтай-парк» и ООО «Оператор», занимающаяся зрелищно-развлекательной деятельностью. Также он является соучредителем сообщества деловых людей «Ротари-клуб» (общественная организация). Арендует участки, на которых расположены парки «Барнаульская крепость» и «Солнечный ветер».