В Барнауле нашли 82-летнюю пенсионерку, живущую в сарае

Новости 16.10.2019 12:10 95

В социальной сети накануне разместили видео об ужасных условиях проживания 82-летней пенсионерки в Барнауле. Старушка живет в сарае среди мусора и грязи, передает «МК на Алтае».

Очевидцы пишут в одном из пабликов, что этот сарай арендуют несколько человек без определенного места жительства за 4 тысячи рублей. Среди них – пенсионерка.

В жилище сильный неприятный запах, грязь и мусор. Данные условия непригодны для жизни. По территории бродят собаки, а сам дом похож на лабиринт из мусора и отходов.

Сама бабушка отказывается переезжать в приют: она считает, что ее там не будут кормить. К женщине уже выехали соцработники и полиция.

Известному врачу Барнаула приходится жить в антисанитарии Новости 04.10.2019 12:05 У женщины отнимаются ноги, при этом она отказывается обращаться к врачам 782

Как пишут СМИ, пожилая жительница Барнаула жила в сарае три месяца. Из-за постоянного лежания и отсутствия должного ухода на ее теле образовались пролежни. Бабушка утверждает, что мужчины возили ее по съемным домам на протяжении трех лет.

Напомним, известный в прошлом барнаульский врач-гинеколог 79-летняя Надежда Щадрина также была вынуждена жить в полной антисанитарии, на данный момент она госпитализирована. Экс-врач буквально «доживала свой век» в захламленной квартире, эта новость вызвала общественный резонанс. После публикации в соцсетях ей начали помогать добровольцы и волонтеры.