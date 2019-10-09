Из сельской школы на Алтае массово увольняются педагоги - источник

Новости 16.10.2019 11:15 206

Учителя массово увольняются из Усть-Канской школы в Республике Алтай. Заявления на увольнение одновременно написали 13 человек. Информацию представили подписчики Telegram-канала "Алтайские крайности". Между тем ни в региональном Минобре, ни в самой школе оперативно прокомментировать информацию "Политсибру" так и не смогли.

Учителя уехали за лучшей жизнью

Большинство педагогов уезжают работать в другие регионы. Местной системе образования предрекают кадровый коллапс и срыв учебного процесса, если не будет, как минимум, исправлена ситуация с несправедливой оплатой труда учителей.

Как выяснилось, учителя из небольшого села уехали за лучшей жизнью на Сахалин и Камчатку. И их вполне можно понять: средняя зарплата педагогов в местной школе составляет 10 тысяч рублей. Более того, задолженность по зарплате составляет свыше 500 тысяч рублей.

Источник отмечает, что ждать позитивных изменений при нынешней ситуации бессмысленно, несмотря на то, что накануне была сделана реконструкция школы.

«Спустя две недели после открытия реконструируемой школы главой Республики Алтай, Усть-Канская школа на грани закрытия, учить детей некому», - говорится в сообщении ТГ-канала.

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Массовые увольнения после реконструкции

Капитальный ремонт Усть-Канской средней школы начался два года назад и был выполнен при поддержке Правительства Республики Алтай, Усть-Канской районной администрации за счет средств федерального, республиканского и районного бюджетов.

Ремонт был проведен масштабный. Полностью заменена кровля трех корпусов школы, усилены стены и фундамент, установлены новые окна и двери. Также было завезено новое оборудование: компьютеры, интерактивные доски, парты, мебель, спортивный инвентарь.

К слову, глава района Эжер Ялбаков накануне торжественного открытия школы после ремонта отметил, что в Усть-Канском районе ведется большая работа по совершенствованию системы образования, создаются благоприятные условия для получения знаний и для того, чтобы учебный процесс проходил на достойном уровне с применением современных технологий.

В торжественной обстановке состоялось награждение. В частности, были вручены благодарственные письма и почетные грамоты учителям Усть-Канской школы. Любопытно, что спустя две недели заявления об увольнении по собственному желанию написали одновременно 13 педагогов.

По данным картотеки, за 2018-2019 год в школе работали 89 педагогов. С учетом уже имеющегося дефицита кадров, учебный процесс – под угрозой.

В администрации Усть-Канского района и регионального Министерства образования «Политсибру» оперативно получить комментарий по данной ситуации не удалось. В приемной школы не сняли трубку.