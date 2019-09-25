Лисы заставили уйти на второй круг самолет при посадке в Барнауле

Новости 16.10.2019 10:10 172

Пассажирский самолет при посадке в Барнауле в августе ушел на второй круг из-за лис на взлетно-посадочной полосе. Об этом происшествии стало известно спустя два месяца после проверки со стороны надзорного органа.

Барнаульская транспортная прокуратура проверила соблюдение АО "Авиапредприятие "Алтай" требований воздушного законодательства в части содержания в надлежащем состоянии периметрового ограждения аэропорта Барнаул, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно степных лисиц породы "корсак")", - говорится в сообщении.

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Установлено, что состояние ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует федеральным авиационным правилам в части требований авиационной безопасности к аэропортам.

"Однако в пределах территории, где обнаружены животные, под периметровым ограждением аэропорта в земле была выкопана яма, через которую возможно несанкционированное проникновение мелких животных", - сказано в релизе.

Барнаульский транспортный прокурор внес директору АО "Авиапредприятие "Алтай" представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов.