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Лисы заставили уйти на второй круг самолет при посадке в Барнауле

Новости
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Пассажирский самолет при посадке в Барнауле в августе ушел на второй круг из-за лис на взлетно-посадочной полосе. Об этом происшествии стало известно спустя два месяца после проверки со стороны надзорного органа.

Барнаульская транспортная прокуратура проверила соблюдение АО "Авиапредприятие "Алтай" требований воздушного законодательства в части содержания в надлежащем состоянии периметрового ограждения аэропорта Барнаул, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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"Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно степных лисиц породы "корсак")", - говорится в сообщении.

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Установлено, что состояние ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует федеральным авиационным правилам в части требований авиационной безопасности к аэропортам.

"Однако в пределах территории, где обнаружены животные, под периметровым ограждением аэропорта в земле была выкопана яма, через которую возможно несанкционированное проникновение мелких животных", - сказано в релизе.

Барнаульский транспортный прокурор внес директору АО "Авиапредприятие "Алтай" представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов.

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Автор: Политсиб.ру

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