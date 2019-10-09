Четыре памятника природы краевого значения созданы в Алтайском крае

Новости 16.10.2019 9:35 162

В рамках постановления правительства Алтайского края от 15 октября текущего года, на территории региона созданы четыре памятника природы краевого значения. В их число вошли «Трунов луг и болото Комовское», «Голубцовские склоны», «Калиновский колок», «Озеро Займище». Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов и экологии.

Первый памятник природы «Трунов луг и болото Комовское» находится на территории Егорьевского района и представляет собой уцелевшие фрагменты естественных природных экосистем среди полностью трансформированных деятельностью человека ландшафтов. Там находятся довольно крупные популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений – тюльпана поникающего и рябчика малого. Также на месте расположения памятника присутствует высокое разнообразие орнитокомплекса Трунова луга, болота Комовского и прилегающих угодий, наличием целого ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и млекопитающих.

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Памятник природы включает два обособленных участка общей площадью 202,98 гектаров.

Второй памятник природы краевого значения «Голубцовские склоны» располагается в селе Голубцово Заринского района и представляет собой высокие (до 80 м) крутые склоны в долину реки Малая Черемшанка. Общая площадь памятника природы составляет 128,03 гектаров.

Еще один новый памятник природы «Калиновский колок» расположен на территории Суетского района северо-западнее села Верх-Суетка. Здесь находятся крупные популяции трех видов венериных башмачков, занесенных в Красные книги Алтайского края и России. Территория ставшая памятником природы составляет 98,5 гектаров.

Памятник природы краевого значения «Озеро Займище» расположен на территории Шипуновского района между селами Нечунаево и Барчиха.

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Данная местность ценна разнообразием орнитокомплекса озер Займище и Широкое, наличием целого ряда редких охраняемых видов птиц, пролетных скоплений водоплавающих в весенний и осенний периоды.

В ходе обследования, проведенного в 2018 году, зафиксировано высокое видовое разнообразие: зарегистрирован 281 вид сосудистых растений, отмечено более 100 видов наземных позвоночных, включая 92 вида птиц.

К северу от озер Займище и Широкое встречаются фрагменты злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых мелкодерновинных степей, которые в настоящее время практически полностью распаханы. Площадь территории памятника природы составляет 364 гектаров.