«Ростелеком» установит единую цифровую платформу для алтайских аграриев

Новости 16.10.2019 10:30 105

«Ростелеком» приступает к работам по созданию платформы с цифровыми сервисами для сельского хозяйства Алтайского края. Инициатором пилотного проекта выступили Министерство сельского хозяйства региона и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края. Соглашение с Правительством края компания заключила на XII Алтайском ИТ-Форуме.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя Правительства края Александр Лукьянов, министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов и директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк. Одновременно с подписанием документа на региональном форуме алтайский минсельхоз представил пилотный проект по созданию цифровой платформы на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» в Москве.

Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин: «Почти 70% территории - более 11 млн. га - приходится на земли сельскохозяйственного назначения. Площадь пашни - более 6,5 млн. га - самая большая в России. Единая цифровая платформа станет центром коммуникаций и взаимодействия алтайских аграриев с государством и участниками отраслевого рынка по вопросам господдержки, получения субсидий, сбыту продукции, приобретению запчастей, аренды сельхозтехники и десятков других вопросов. Интеграция нашей платформы с федеральной позволит увидеть полную картину происходящего в регионе для принятия управленческих решений и инициатив».

Платформа станет единой точкой входа в информационные процессы между сельхозпроизводителями и государством. Цель проекта - включить в единое цифровое пространство всех участников отрасли: агроснабженческие и перерабатывающие предприятия, банки и страховые компании, научные и образовательные учреждения.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Это соглашение имеет для нас большое значение. Валовый продукт Алтайского края во многом зависит от сельского хозяйства. Цифровизация выступит драйвером увеличения производительности и качества продукции».

В настоящее время на платформе действует модуль сбора данных для оформления в электронном виде субсидий сельхозпроизводителям. Впоследствии будут доработаны электронный учет посевных площадей, оценка фактического использования и инвестиционная карта неиспользуемых земель. В этом году «Ростелеком» начнет внедрять сервисы «Календарь событий», «Калькуляторы» (семян и удобрений). В перспективе – установка сервисов «Агроконсультирование», «Аренда сельхозтехники», справочного информационного сервиса и других.

На единой цифровой платформе «Ростелеком планирует создать электронную торговую площадку для продажи фермерами собственной продукции, приобретения кормов, удобрений, сельхозтехники, других материалов и оборудования. Сервис будет построен на проактивной модели действий. Например, после покупки элитных семян у доверенного поставщика и подтверждения сделки в электронном виде, оплата поставщику товара будет произведена автоматически, а на основании сделки сформирован предзаполненный шаблон заявления о предоставлении аграрию господдержки.

Директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Основными принципами единой цифровой платформы станут масштабируемость, единая идентификация пользователей, безопасность и защита информации. Самое важное - открытость проекта. "Ростелеком" готов к сотрудничеству. Мы предлагаем поле деятельности другим ИТ-компаниям, которые могут реализовать свои наработки. Нам интересны финансовые, страховые, консультационные и другие цифровые сервисы».

Проект по установке единой цифровой платформы для сельского хозяйства края рассчитан на пять лет. В начале 2020 года Министерство сельского хозяйства региона протестирует пробную версию продукта.