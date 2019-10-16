Магистрант АлтГТУ вошел в число победителей олимпиады «IT-Планета»

Новости 16.10.2019 13:05 29

XII Международная олимпиада в сфере информационно-коммуникационных технологий «IT-Планета 2018/19» (world-it-planet.org) является одним из самых масштабных учрежденных в России соревнований в области ИТ. Мероприятие проходило в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Участие в финальном этапе соревнований приняли более 300 студентов и молодых дипломированных специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, проходивших в течение 2018/19 учебного года. Финалисты представляли колледжи и вузы России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

Принять участие в финале олимпиады от Алтайского края были приглашены только студенты Алтайского политеха – Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст.

Участники соревнований решали практические задания и защищали свои работы по 13 конкурсам, объединённых в номинации «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности». Последняя номинация, направленная на поиск решений, улучшающих жизнь людей с инвалидностью, была проведена в рамках олимпиады уже второй раз – на этот раз, объединив ещё большее количество экспертов и проектов.

По итогам конкурсных испытаний, первое место по направлению «Программирование: Java» занял магистрант направления «Программная инженерия» факультета информационных технологий АлтГТУ Тимофей Ананьев. Победители получили из рук представителей ИКТ-компаний и партнёров олимпиады сувениры и сертификаты на денежные призы.

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» была проведена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-рынка - 1С, Huawei, Oracle и ГНУ/Линуксцентр. Мероприятие проходило при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».

Партнёрами финала стали компания Сбербанк, Технопарк Сколково и Сколтех. Конкурсная и образовательная программа прошла при поддержке компаний Гэндальф, Моризо, SimbirSoft, РОББО, Виртуоззо, Моторика, TIM3R, Genesis Digital, ScratchDuino и Институт системного программирования РАН. Проведение номинации «Неограниченные возможности» стало возможным при поддержке Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Ассоциации «Национальное объединение «Доступная Городская среда». Полный список победителей смотрите по ссылке.