С почином: «Момент истины» оштрафован за фейковые новости

Московский райсуд назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях, передает ТАСС.
За злоупотребление свободой массовой информации оштрафованы: сетевое издание «Издательский дом "Момент истины"» (200 тысяч рублей) и его главный редактор Евгений Гнеушев (60 тысяч рублей).
«Признать организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей», - таков был приговор судьи Юлии Андреевой.
Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.
Роскомнадзором в августе обнаружил на YouTube видеоролики «Момента истины» «Срочно! В России готовит революцию Майдан» и несколько других, а также гиперссылки на них на сайте издания. Административный материал был составлен в сентябре.
«По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы», - пояснил представитель Роскомнадзора, составлявший протокол. По его словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился. Главный редактор и представитель ИД в суд не явились.
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«Момент истины» — авторская программа известного российского журналиста Андрея Караулова, выходившая с 1992 по 2016 годы на четырёх телеканалах. Сообщается, что он не сотрудничает с ИД «Момент истины» с прошлого года. Накануне Караулов опубликовал на своей странице ВК ссылку на сайт издания, где выложен скан протокола Роскомнадзора и приведены комментарии адвоката Федора Трусова.
«Суть в том, что в августе были размещены несколько роликов — интервью с Гудковым, и вследствие Роскомнадзор представил это как некие действия, направленные на то, чтобы расшевелить общественные массы и тем самым причинить ущерб общественным интересам. Во-первых, мы с этим категорически не согласны, потому что Роскомнадзор и суд просто взяли и разделили на оппозиционера и неоппозиционера, то есть какое-то абсолютно несуразное решение. Мы с данным судебным актом еще не ознакомились, будем обязательно его обжаловать, потому что считаем, что в данном случае исключительно под соусом борьбы с оппозицией наносятся удары по средствам массовой информации. И, в общем-то, это категорически неверно», – заявил адвокат.
Интересно, что по данным «Спарк-Интерфакс», название «Издательский дом «Момент истины» принадлежало новосибирской компании, выпускавшей газету «Момент истины». Она существовала с 1996 по 2011 год. Свидетельство о регистрации СМИ действовало с 1994 по 2019 год.
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Сетевое издание, получившее первый штраф за фейковые новости, называется ООО Консалтинговое бюро «Момент Истины», основным видом деятельности указана деятельность в области права. В 2017-2018 годах выяснялось отсутствие имущества у компании (приставам возвращено четыре исполнительных листа). В настоящее время компания помечена как фундаментально убыточная.