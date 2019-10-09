«Баба-Яга» и «поверить в Рубцовск»: самые оригинальные проекты президентских грантов

Новости 16.10.2019 7:40 565

Барнаульский приют «Ласка» выиграл президентский грант в размере 2,9 млн рублей. Всего среди соискателей господдержки из Алтайского края было около 200 претендентов. Получили гранты 42 участника. Самые оригинальные и "затратные" заявки изучила редакция «Политсибру».

Больше всего средств на этот раз получило алтайское краевое отделение благотворительного фонда «Российский детский фонд». Сумма гранта составила более 5,5 млн рублей. Стоимость всего проекта - свыше 8,9 млн рублей. То есть фонд будет обязан софинансировать реализацию проекта. Из собственного кармана придется выложить более 3,4 млн рублей.

Полученные средства планируется потратить на организацию фестиваля «Хрустальные ключи», который пройдет в Барнауле и Белокурихе. На всех фестивальных площадках будут показаны фильмы, "формирующие основы патриотизма у подрастающего поколения". По словам организаторов, правительство Алтайского края активно поддерживает данный проект. Срок реализации – до 31 мая 2020 года.

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Кстати, кроме «Ласки» помощи государства удостоилась и алтайская краевая организация защиты животных «Котопес». Организация также занимается реабилитацией и стерилизацией животных, а располагается в Рубцовске. Деятельность распространяется и на соседние районы.

Сумма гранта существенно меньше, чем у "Ласки": 497,9 тысяч рублей, плюс дополнительно софинансирование в размере 339,8 тысяч рублей. Итого проект обойдется в 837,7 тысяч рублей.

В числе победителей оказались и организации, чья главная цель - забота о людях. Так, Алтайская краевая общественная организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце» получит более 2,9 млн рублей поддержки при софинансировании 1,3 млн рублей личных средств. В совокупности 4,2 млн рублей.

Среди проектов, не получивших поддержки, есть заслуживающие внимания. Например, общественная организация «Продвижение», которая попросила чуть больше 322 тысяч рублей на создание документального фильма «История города, в котором хочется жить». Речь идет о съемках фильма о Рубцовске. Несмотря на подробно расписанную концепцию, соискатели гранта остались ни с чем.

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«Продвижение» оказалось не единственной организацией, желавшей снять фильм. О съемках фильма-сказки «Баба-Яга» помышляла АНО «Киностудия Шкит», которой для начала съемочного процесса требовалось 3,7 млн рублей, при учете 171 тысячи собственных средств. Проект также не был одобрен.

Кстати, на этот раз довольно много заявок поступило из Рубцовска. Центр изучения языков «Лингва» не смог добиться финансовой поддержки на медиапроект «Верить в Рубцовск». Третий по численности город Алтайского края мог вернуть веру в себя всего за 409 тысяч рублей, но пока не судьба.

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Еще одна организация, «Клуб краеведения», за 6,1 млн рублей готова была взяться за проект «Куда девать ребенка летом?», но деньги выделены не были.

Также в списке проектов, не получивших грантовой поддержки, числятся «Го в школу», «Воркаут в массы» и «Я буду мамой». Все они требовали около полумиллиона рублей.

И напоследок, можно обратить внимание на творческое объединение композиторов Алтайского края «Песни иткульского лета». В списке задач, на реализацию которых требовалось 2,9 млн рублей, числятся фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», муздесант «Под звездным небом Колывани» и межрегиональный фестиваль «Песни иткульского лета».

Казалось бы, самая разумная идея из всех неодобренных почему-то не нашла отклика среди конкурсной комиссии и грант не получила. Хотя в первой половине года финансовая поддержка из федерального бюджета фестивалю оказывалась.