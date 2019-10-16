Новый драйвер Алтая: в Заринске открылся кожевенный завод

Новости 16.10.2019 11:50 194

15 октября в Заринске состоялось торжественное открытие нового кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай», входящего в группу компаний «Русская кожа». Завод был построен при активной поддержке властей Алтайского края, органов местного самоуправления и федеральных структур.

В официальной церемонии открытия нового производства в Заринске приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители правительства Алтайского края, Фонда развития моногородов, АО «Российский экспортный центр», администрации Заринска, «Российского Союза кожевников и обувщиков» (РСКО). Также на мероприятии присутствовали партнеры ГК «Русская кожа»: представители банка «ВТБ» и «Сбербанк Лизинг», химических предприятий, производителей оборудования и строительных организаций.

Церемония

На торжественной церемонии Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил участников мероприятия и вручил награды Правительства Алтайского края коллективам строительных и подрядных организаций.

«Я искренне хочу выразить благодарность всем, кто своим участием обеспечил создание такого предприятия у нас в Алтайском крае. Территория опережающего социально-экономического развития, которой стал и город Заринск, предполагает, что это развитие будет осуществляться ускоренными темпами. Сегодня будет запущен кожевенный завод, который стал, в свою очередь, якорным резидентом этой территории. В течении нескольких лет со стороны государства ему будет обеспечена эффективная, выгодная, удобная система работы, включая, конечно, все элементы налогообложения и различные другие преференции. Хочу сказать, что со стороны правительства Алтайского края и в дальнейшем заводу будет оказываться особое внимание», – сказал Виктор Томенко.

Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов поприветствовал и поздравил участников мероприятия, отметил важность запуска завода и развития легкой промышленности в РФ, а также обратился к сотрудникам нового завода.

«Часть коллектива уже сформирована, еще часть работников придет в процессе открытия производства и запуска новых линий. Я хочу вам сказать, что вы пришли работать в хорошее место, на хорошее предприятие – оно будет вам интересно и вы будете получать удовольствие от своей работы, я в этом не сомневаюсь», – сказал Евтухов.

Затем статс-секретарь вручил награды Министерства промышленности и торговли руководителям ГК «Русская кожа»: Игорю Коськину и Игорю Сурину.

Также с поздравительной речью выступил председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

«В 2017 году, когда мы совместно с правительством Алтайского края готовили закон о некоторых льготных преференциях для предприятий, работающих на ТОСЭР, я с группой своих коллег побывал здесь. Тогда только система водоподготовки готовилась, да стояли сваи будущих производственных помещений. И то, что мы сегодня видим – это современное предприятие – здорово, что совместный труд, совместное желание всех приводит к созданию таких прекрасных хороших предприятий», – сказал спикер.

Кроме того, участников торжественной церемонии поздравили: заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева, сказавшая, что предприятие может стать драйвером развития Заринска, управляющая Рязанским офисом банка «ВТБ» Лариса Прокопова и гендиректор РСКО Александра Андрунакиевич.

Поскольку завод высокотехнологичный, то и запуск его решено было обставить соответствующим образом. Он был произведен нажатием кнопки на огромной плазменной панели, размером с письменный стол.

Значение для региона

Появление Заринского кожевенного завода послужило импульсом для создания в городе ТОСЭР. Предприятие ООО «Русская кожа Алтай» стало ее первым резидентом.

Логистика поставок с данного производства даст местным фабрикам (и предприятиям всего Сибирского федерального округа) возможность сократить затраты по обеспечению кожевенными материалами за счет сокращения транспортного плеча.

Кроме того, это благотворно отразится не только на внутрироссийской торговле, но и повысит конкурентоспособность сибирских кожевенных предприятий на рынках Юго-Восточной Азии, серьезно уменьшив сроки поставки продукции.

Также, запуск ЗКЗ послужит началом создания новых кооперационных цепочек и предприятий, в работе которых используются кожевенные материалы (производство мягкой мебели, пошив галантереи ,одежды, обуви и многого другого.

Технологии

Кожевенные заводы не строились в России два десятилетия. Переломить эту негативную тенденцию удалось рязанской ГК «Русская кожа», которая в 2015 году начала строить новый завод в Заринске.

Инвестиции в проект составили 2,1 млрд. рублей. Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 100 000 кв. м. в месяц. На предприятии будут трудиться около 200 человек.

По словам ведущего технолога предприятия Сергея Низовского, первоначально производить на нем будут полуфабрикат — кожу, дубленую хромовым дубителем. На первых порах она будет отправляться в Рязань. Второй этап начнется в марте — на заринском заводе начнут делать краст – это уже готовый для раскроя материал, прошедший жировую обработку, окрашивание и просушку.Поначалу планируется производить обувные кожи – наиболее простой продукт, затем будут применяться все более и более сложные технологии, позволяющие получать высококачественные кожи для мебели, одежды и так далее, вплоть до авиационных.

Для гостей торжественного мероприятия Игорь Сурин провел по новому производству экскурсию. Также участники церемонии ознакомились с ассортиментом продукции, которую на заводе планируют выпускать и со всеми этапами производства.

Оборудование на заводе – новейшее, итальянского производства. Это объясняется тем, что производителей подобного рода агрегатов во всем мире – считанные единицы. Высокая степень автоматизации гарантирует производство экологически безопасной продукции без ущерба окружающей среде. Завод «Русской кожи» в Рязани получил серебряную премию по экологии, а в Заринске рассчитывает получить золотую.

В настоящее время заводы «Русской кожи» существуют в России, Испании и Китае. Продукция выставляется на выставках Парижа и Милана.