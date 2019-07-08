Контрабандистов, промышлявших краснокнижными птицами, задержали на Алтае

Новости 16.10.2019 8:45 154

Двух контрабандистов задержали в Алтайском крае на границе с Казахстаном при попытке нелегально провезти шесть краснокнижных соколов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

«Пресечена попытка организации контрабандного канала краснокнижных птиц через территорию Алтайского края. В Угловском районе задержаны двое нарушителей, пытавшихся незаконным путем переправить шесть сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ», - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ подчеркнули, что груз злоумышленники доставляли в «нечеловеческих» условиях, в связи с чем один сокол на момент задержания был уже мертв. Другие птицы находились в критическом состоянии. С помощью пограничников сапсанов оперативно доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег".

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«В настоящее время здоровью птиц ничего не угрожает. Ущерб, который контрабандисты причинили государству, составил около 4 млн рублей», - отметили в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 1 млн рублей.