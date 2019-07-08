Контрабандистов, промышлявших краснокнижными птицами, задержали на Алтае

Двух контрабандистов задержали в Алтайском крае на границе с Казахстаном при попытке нелегально провезти шесть краснокнижных соколов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
«Пресечена попытка организации контрабандного канала краснокнижных птиц через территорию Алтайского края. В Угловском районе задержаны двое нарушителей, пытавшихся незаконным путем переправить шесть сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ», - говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ подчеркнули, что груз злоумышленники доставляли в «нечеловеческих» условиях, в связи с чем один сокол на момент задержания был уже мертв. Другие птицы находились в критическом состоянии. С помощью пограничников сапсанов оперативно доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег".
На вывоз таких животных требуется специальное разрешение
«В настоящее время здоровью птиц ничего не угрожает. Ущерб, который контрабандисты причинили государству, составил около 4 млн рублей», - отметили в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 1 млн рублей.