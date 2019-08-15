Приют «Ласка» выиграл президентский грант почти на 3 млн рублей

Новости 15.10.2019 18:35 260

Фонд президентских грантов подвел итоги конкурса 2019 года, в котором победителями стали 42 проекта из Алтайского края. Максимальное число баллов среди них (81,5) получил проект приюта «Ласка» «Пункт бесплатной стерилизации «Только желанные щенки!»

Целью приюта является снижение популяции невостребованных и бездомных кошек и собак в Барнауле путем открытия и организации работы первого пункта бесплатной (в последующем - льготной) стерилизации животных, а также пропаганды подобного поведения среди населения.

Представители «Ласки» планируют сделать ремонт и оборудовать ветеринарный пункт со стационаром для передержки после операций животных в новом помещении, приобрести необходимые ветеринарные препараты и организовать стерилизацию не мене, чем 1000 животных. Проект должен быть реализован до конца 2020 года, при этом 1,15 млн рублей должна добавить сама "Ласка" в качестве софинансирования. Это будет сделано за счет спонсоров. Таким образом реализация обойдется приюту в 4,1 млн рублей, инвесторов.

Как отмечает автор проекта Софья Куликова, основная целевая группа проекта - это владельцы домашних животных, представители предприятий и управляющих компаний:

«Мы не только призовем их стерилизовать своих животных, но и организуем эту работу (открыв первый пункт бесплатной стерилизации). Любой сможет подать заявку на стерилизацию через веб-форму или диспетчерский телефон. Мы также сможем сами свозить на стерилизацию животных, хозяева которых не могут это сделать самостоятельно в силу возраста или физического здоровья. Мы сможем помочь отловить животное для стерилизации. Это актуально для предприятий, содержащих на своей территории собак, которые не даются в руки, либо для «подвальных» диких кошек. Мы уверенны, что именно так, воздействуя не на следствие, а на причину появления бездомных животных, нам удастся существенно сократить их количество и снять социальную напряженность на этом фоне».

Реализовывать задуманное руководители приюта начнут уже в ноябре, а пункт стерилизации приступит к работе с февраля 2020 года.