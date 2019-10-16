На фасаде Покровского собора появились новые иконы

Накануне православные всего Алтайского края отметили один из важных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил богослужение.
Как сообщается на сайте Барнаульской епархии, в соборе появились три новых мозаичных иконы. Они расположены на фасаде алтарной части. В мозаике выполнены образ Пресвятой Богородицы, святого великомученика и целителя Пантелеимона и святого благоверного князя Александра Невского.
«Яркие мозаичные иконы видно издалека. Они станут дополнительным украшением старейшего собора Барнаула», - рассказали в Барнаульской епархии.
В праздник Покрова в соборе провели презентацию приходского сайта. У портала теперь современный дизайн, наполненные рубрики и постоянное обновление раздела новостей.
На сайте можно увидеть историю собора, расписание богослужений, новости из жизни Покровского прихода, воскресной школы.