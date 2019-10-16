На фасаде Покровского собора появились новые иконы

Новости 15.10.2019 17:52 328

Накануне православные всего Алтайского края отметили один из важных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил богослужение.

Как сообщается на сайте Барнаульской епархии, в соборе появились три новых мозаичных иконы. Они расположены на фасаде алтарной части. В мозаике выполнены образ Пресвятой Богородицы, святого великомученика и целителя Пантелеимона и святого благоверного князя Александра Невского.

«Яркие мозаичные иконы видно издалека. Они станут дополнительным украшением старейшего собора Барнаула», - рассказали в Барнаульской епархии.

В праздник Покрова в соборе провели презентацию приходского сайта. У портала теперь современный дизайн, наполненные рубрики и постоянное обновление раздела новостей.

На сайте можно увидеть историю собора, расписание богослужений, новости из жизни Покровского прихода, воскресной школы.

Покровский собор Барнаула был построен в 1904 году. Все работы проводились на средства, пожертвованные горожанами, среди которых особую щедрость проявило местное купечество. Собор вскоре получил статус кафедрального и стал в ряд ведущих религиозных центров епархии. Следует отметить, что с конца войны и до середины восьмидесятых годов на весь Алтайский край едва ли насчитывалось три-четыре действующих церкви, среди которых был Покровский собор.