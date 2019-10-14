«Ничего нового для Барнаула»: эксперты высказались о введении единой квитанции за ЖКУ

Новости 15.10.2019 17:15 942

Правительство России намерено поддержать авторов законопроекта о создании единого платежного документа (ЕПД) за услуги ЖКХ. Нововведение должно устранить практику, которая присутствует во многих регионах, где людям приходит по несколько квитанций от разных поставщиков. Об этом сообщают «Известия».

Что касается Алтайского края и конкретно Барнаула, то система единой квитанции здесь действует уже давно. Вместе с этим для жильцов квартир предусмотрена возможность заключения договора с каждым поставщиком по отдельности. Как правило это делается, чтобы обезопасить свои платежи от недобросовестных управляющих компаний. Об этом «Политсибру» рассказала депутат АКЗС Людмила Суслова.

Такого же мнения придерживается и общественник, председатель правления ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

«В Барнауле единая система действует еще с прошлого века. Ничего нового депутаты не придумали. У нас эта система давно функционирует за счет систем «ВЦ ЖКХ» и «Город». По ним можно прийти в банк и спокойно, напрямую оплатить все услуги каждому поставщику по единой квитанции. Благодаря этой системе в ТСЖ не нужно держать бухгалтеров», - сказал Емешин.

По одной квитанции происходит расщепление платежей, которые уходят по отдельности в «Водоканал», СГК, регоператору, Горэлектросеть и так далее.

По мнению инициативной группы депутатов Госдумы, принятие закона поможет избавиться от большого количества квитанций, сэкономить на услугах ЖКХ и устранит «сложившуюся практику в отдельных регионах», где граждане ежемесячно получают несколько платежных документов, в которых люди «путаются». Это в свою очередь приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ. Согласно законопроекту, ЕПД помимо ЖКУ в том числе включает в себя такие строки, как "содержание и текущий ремонт дома", "взнос за капремонт" и "вывоз мусора".

Как отмечают «Известия», по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за ЖКУ достигли 564,5 млрд рублей.

Новая единая форма платежной квитанции за услуги ЖКХ, которая, в частности, действует в Москве, была введена в России в июне 2018 года. Помимо традиционных счетов за газ, воду и электроснабжение там в том числе содержится информация о размере повышения платы за ЖКХ, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ.