О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В Новосибирске запустили новый конкурс на строительство «подземки» к ЧМ-2023

Новости
475
0

Власти Новосибирска объявили новый конкурс по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная», пишет «Коммерсант».

Важно отметить, начальная стоимость госконтракта - 376 млн рублей, в том числе средства бюджета Новосибирской области - 375 млн рублей, города - около 1 млн рублей. Выполнить работы по контракту подрядчик обязан к концу декабря 2019 года. Подвести итоги тендера планируется 21 октября.

Любопытно, изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд рублей. На прошлой неделе стало известно, что мэрия отменила первый конкурс по выбору подрядчика. Станцию «Спортивная» власти собираются построить к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Новосибирский метрополитен не остановят из-за строительства новой станции

Новосибирский метрополитен не остановят из-за строительства новой станции

Новости

Станцию возведут под Октябрьским мостом

792

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии уточнили,  что перенос срока конкурса на строительство станции метро связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы.

«В настоящий момент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов этого года. Источники финансирования следующего года будут определены в рамках формирования бюджетов следующего года», - обратили внимание в департаменте.

Конкурсные процедуры на строительство данного объекта будут проводиться в несколько этапов. Сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» остаются прежними - первый квартал 2022 года. В этом году будут выполняются подготовительные работы.

Ранее сообщалось, новая станция Ленинской линии Новосибирского метрополитена будет построена на Левом берегу Оби, в Кировском районе.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000