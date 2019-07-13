В Новосибирске запустили новый конкурс на строительство «подземки» к ЧМ-2023

Новости 15.10.2019 16:20 475

Власти Новосибирска объявили новый конкурс по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная», пишет «Коммерсант».

Важно отметить, начальная стоимость госконтракта - 376 млн рублей, в том числе средства бюджета Новосибирской области - 375 млн рублей, города - около 1 млн рублей. Выполнить работы по контракту подрядчик обязан к концу декабря 2019 года. Подвести итоги тендера планируется 21 октября.

Любопытно, изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд рублей. На прошлой неделе стало известно, что мэрия отменила первый конкурс по выбору подрядчика. Станцию «Спортивная» власти собираются построить к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии уточнили, что перенос срока конкурса на строительство станции метро связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы.

«В настоящий момент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов этого года. Источники финансирования следующего года будут определены в рамках формирования бюджетов следующего года», - обратили внимание в департаменте.

Конкурсные процедуры на строительство данного объекта будут проводиться в несколько этапов. Сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» остаются прежними - первый квартал 2022 года. В этом году будут выполняются подготовительные работы.

Ранее сообщалось, новая станция Ленинской линии Новосибирского метрополитена будет построена на Левом берегу Оби, в Кировском районе.