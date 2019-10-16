«Гражданский патруль» вступился за жильцов барнаульской пятиэтажки

Новости 15.10.2019 16:45 323

Общественники из организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» (ГП) после пожара в жилом многоквартирном доме на улице Исакова в Барнауле решили обратиться в прокуратуру. Недовольство у активистов вызвал комитет жилищно-коммунального хозяйства города.

На протяжении пяти лет власти игнорировали решение суда, утверждают представители ГП. Согласно документу чиновники обязаны были произвести ремонт дома № 113 на улице Исакова, в том числе и замену аварийной электропроводки. В минувшее воскресенье пятиэтажку охватил огонь. По предварительной версии МЧС, причиной возгорания стало замыкание в электрощитовой на первом этаже.

"Полагаем, к происшествию могло привести бездействие должностных лиц. Еще в 2014 году Железнодорожным районным судом было вынесено решение об обязании комитета ЖКХ города провести работы по ремонту дома, в том числе замену электропроводки и электрооборудования в местах общего пользования", - рассказывает глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Барнауле Игорь Берг.

Благодаря оперативной работе пожарных, пламя не распространилось дальше одного подъезда, но из-за высокой температуры огня и плотного задымления повреждены все пять этажей.

"В настоящий момент весь подъезд в копоти. Частично затронуты квартиры. Электропроводка полностью сгорела, щитки повреждены.В прошедшую ночь жители не ночевали в доме. Там отсутствует электричество и газоснабжение", - говорит Берг.

«Гражданский патруль» по просьбе жителей дома направил обращение в краевую прокуратуру с целью проведения проверки на предмет халатности. Правозащитники просят обратить внимание прокурора на многократные санкции, выданные ранее в адрес комитета.

Последний раз в связи с неисполнением решения суда комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Тогда же был установлен срок для исполнения решения суда до 27 июня 2019 года.