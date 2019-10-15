На Алтае мужчина убил соперника, столкнув с обрыва

В реке Чарыш обнаружено 11 октября нынешнего года нашли тело 54-летнего мужчины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Как пояснил региональный Следком, 38-летний житель Усть-Калманского района, в сентябре 2019 года освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.
«10 октября 2019 года подозреваемый пришел знакомому своей сожительницы для того, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина жестоко расправился с потерпевшим, избив его, а затем столкнул с обрыва в реку Чарыш. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Преступление было совершено месяц назад