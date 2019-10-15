Какие экспонаты представят на выставке в честь 100-летия Калашникова

Новости 15.10.2019 14:52 1016

В Барнауле открывается выставка, посвященная 100-летию легендарного конструктора Михаила Калашникова. Организаторы представят более 30 образцов сувенирного оружия из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, впервые в экспозиции презентуют мемориальную коллекцию сувенирного оружия Михаила Калашникова, в которую вошли многочисленные подарки конструктору-оружейнику.

Выставка откроется 23 октября в 11 часов в Алтайском государственном краеведческом музее (улица Ползунова, 46).

Как отметили в Министерстве культуры Алтайского края, одним из значимых событий празднования станет Всероссийская научно-практическая конференция памяти Михаила Калашникова «Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны». В Алтайском государственном университете соберутся свыше 70 человек - работники оборонно-промышленного комплекса, историки, краеведы, сотрудники музеев и вузов из разных регионов страны.

Добавим, 25 октября юбилейные мероприятия продолжатся на малой родине алтайского оружейника.