Солдат-срочник из Бийска погиб в воинской части Кировской области

Трагический случай произошел в воинской части поселка Мирный в Кировской области. В Комитете-совете солдатских-матерей России подтвердили факт гибели солдата из Бийска, сообщает «АиФ-Алтай».
В самой части сейчас идут проверки и досмотр солдат. По некоторой информации, на солдата упала стрела крана. Как рассказал кировский активист Валерий Семенищев, крановщик работал в воинской части нелегально - без допуска.
Кроме того, в местном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону комментировать случай смерти солдата-срочника отказались. Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, в этом году на Алтайском крае уже происходили несчастные случаи, из-за которых погибали солдаты. Например, в Алейске на учениях 23-летнего парня задавило двумя танками, он нарушил технику безопасности. Также в январе прошлого года в военной части 18-летний солдат-срочник сгорел заживо во время учений.
Из сообщения сослуживцев погибшего в Алтайской части следует, что солдат употреблял алкогольные непосредственно перед несчастным случаем