Лучшие школьные столовые определили в городах и селах Алтайского края

Новости 15.10.2019 15:15 228

Конкурс «Наша школьная столовая» состоялся в Алтайском крае. В его рамках проходил смотр и оценка организации школьного питания в учебных заведениях городов и сельских территорий.

В конкурсе принимали участие общеобразовательные организации края из 14 районов и городов, которые осуществляют питание обучающихся на самостоятельной основе или при помощи комбинатов школьного питания. Об этом сообщили в министерстве образования Алтайского края.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая городская школьная столовая» и «Лучшая сельская школьная столовая». В первой номинации победителем стала школа №3 города Заринска. Второе место досталось лицею №17 в Славгороде, а на третьем месте Новоалтайская школа №1.

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Что касается второй номинации, то лучшей школьной столовой оснащена Подойниковская школа имени Героя Советского Союза М.И. Рогачева в Панкрушихинском районе. На втором месте оказалась Воеводская школа Целинного района, третье место - Малоенисейская школа Бийского района.

Официальная церемония вручения дипломов состоится в конце года, во время церемонии награждения по итогам конкурсов естественнонаучного направления. Мероприятие пройдет в декабре.

В последний раз конкурс «Наша школьная столовая» проводился в регионе в 2016 году. Об этом «Политсибру» рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе АКДЭЦ Наталья Батлук. Она рассказала, что при последнем проведении конкурса, победителем среди городских школ стал Бийский лицей интерната Алтайского края, а среди сельской местности лучшей оказалась столовая в Панкрушихинской средней школе.

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В текущем году, при министре образования Максиме Костенко было принято возобновить проведение конкурсных испытаний. По данным краевого Минобра, это делается для повышения эффективности работы по организации школьного питания в общеобразовательных организациях, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, совершенствования материально-технической оснащенности пищеблоков и столовых, пропаганды здорового питания среди обучающихся и их родителей.

По данным министерства образования края, для улучшения общей обстановки в школьных столовых региона, в ближайшее время будет обновлено кухонное и холодильное оборудование. На эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей. Современное оборудование начали направлять в школы 69 районов и городов Алтайского края.

Больше всего оборудования обновят в Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Змеиногорском, Косихинском, Краснощековском, Кытмановском, Первомайском, Ребрихинском, Третьяковском, Троицком, Шипуновском, Шелаболихинском, Топчихинском районах.

Уже на сегодняшний день в школах установлено 105 посудомоечных машин. В скором времени будет распределено 116 протирочно-резательных машин, 405 шкафов холодильных среднетемпературных, 377 шкафов холодильных низкотемпературных.

Все это получилось воплотить в жизнь благодаря государственной программе Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае», а также одной из 10 инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко - «Новая школа Алтая».