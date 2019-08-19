Барнаульский полигон пообещал не брать деньги за прием мусора

Новости 15.10.2019 13:20 293

Очередные несанкционированные свалки ликвидировали в Барнауле. Одна из них находилась на территории, прилегающей к стадиону «Лабиринт». Как передает пресс-служба городской администрации, была организована экологическая акция, во время которой здесь собрали и вывезли два КАМАЗа мусора.

Отмечается, что основные места несанкционированных свалок – лесополосы и зеленые зоны. Кроме того, большое количество незаконных гор мусора расположены в поселке Южный, в Ленточном бору, Солнечной поляне и не только.

«С мая по октябрь по сообщениям барнаульцев ликвидировано несколько десятков несанкционированных свалок строительного и бытового мусора, пищевых и медицинских отходов. На полигон ТКО такой мусор вывозился КАМАЗами»,- говорится на сайте мэрии.

В администрации города напомнили, что в октябре в Барнауле традиционно проходит осенний месячник санитарной очистки и благоустройства. За первые две недели на территории города, в лесных массивах, на берегах рек и склонах оврагов барнаульцами собрано уже более 4 тысяч мешков бытового и строительного мусора.

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Для справки, за 9 месяцев 2019 года специалистами отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула проведено 112 рейдов. В 2019 году за счет городского бюджета планируется очистить 58 445 кв. м загрязненных территорий на сумму около 2 млн рублей. Общегородской субботник назначен на 18 октября.

Барнаульский полигон бесплатно примет мусор

Акция проходит в рамках месячника санитарной очистки города. Данные меры приняты, чтобы помочь решить проблему сезонного перенакопления контейнерных площадок.

Замгендиректора «ЭКО-Комплекс» Сергей Яремака подтвердил, что на данный момент в частном секторе Барнаула происходит резкое увеличение объемов отходов, не относящихся к ТКО.

«В итоге бункеры стоят переполненными, а рядом с ними – кучи мусора. Чтобы избежать ситуации с перенакоплением площадок, на полигоне бесплатно примут у барнаульцев мусор после субботника», - прокомментировал Яремака.

Так, с 17 по 25 октября жители Барнаула могут привезти на полигон листву, ветки деревьев и дорожный смет, собранные возле собственных домов или на общественных территориях.