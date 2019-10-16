Алтайские специалисты ответили, что является возбудителем пищевых инфекций

Новости 16.10.2019 9:05 122

Пищевые токсикоинфекций – острые болезни, возникающие в результате употребления пищи, инфицированной микроорганизмами, и характеризующиеся симптомами гастроэнтерита и нарушением водно-солевого обмена. В том случае, если для развития болезни достаточно попадания в организм с пищей, лишь токсинов микробов, говорят о пищевых интоксикациях.

Возбудителями пищевых токсикоинфекций, являются различные условно-патогенные бактерии, некоторые виды протея, клебсиелл, вибрионов, энтерококков и др.

Возбудители пищевых токсикоинфекций продуцируют, как эндо-, так и экзотоксины. Эндотоксины оказывают энтеротропное, нейротропное действие, повышают температуру тела, вызывают головную боль, недомогание и другие симптомы общей интоксикации.

Острые пищевые токсикоинфекций – заболевания, распространенные повсеместно. Болеют ими люди разных возрастов. Восприимчивость различна и зависит от дозы возбудителя, иммунного статуса человека, употребившего инфицированные продукты. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. Путь передачи – пищевой.

Среди микроорганизмов, вызывающих пищевые токсикозы, стафилококки занимают одно из первых мест. Заболевания возникают в результате употребления прежде всего молока и молочных продуктов, а также различных мясных изделий, содержащих токсины.

Стафилококки хорошо развиваются в средах, богатых углеводами, белками, поэтому любой инфицированный продукт может быть причиной пищевого токсикоза стафилококкового происхождения. При благоприятных температурных условиях стафилококки быстро размножаются в скоропортящихся продуктах.