Стало известно, сколько разрешений на строительство многоэтажек выдали в Барнауле

Новости 15.10.2019 12:15 362

Застройщики активизировались в части получения разрешений на капитальные объекты. За третий квартал профильным комитетом администрации города выдано более 40 соответствующих пакетов документов, передает «Алтайский портал недвижимости». Ранее их количество упало до 14 за последний год.

В результате компании получили новые разрешения на возведение 18 многоквартирных домов, 11 складов и промышленных баз, четерех помещений для торговли и общепита, трех зданий для техобслуживания и мойки автомобилей, двух объектов общественного назначения, одного храма, одной аптеки, одной поликлиники, а также нескольких инженерных сооружений.

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Так, что в третьем квартале власти дали добро на строительство гостиницы по ул. Шумакова, 21 и выставочного зала в гуще частного сектора – на ул. Никитина, 169. Кстати, компании «Строительный камень» выдано разрешение на вторую очередь проекта жилого дома на Змеиногорском тракте, 82, которая включает в себя полуподземный гараж-стоянку для хранения автомобилей. ИСК «Союз» - на здание общественного назначения по ул. Взлетная, 111, а СЗ «Барнаулкапстрой» - на административно-торговый объект по ул. Христенко, 1.

Говоря о строительстве жилых многоквартирных домов, то разрешения получили ИСК «Вира-Строй» (на ул. Балтийская, 93 и пр. Северный Власихинский, 98), ООО «Строительная инициатива» (ул. С. Семенова, 18).

Добавим, сразу 15 высоток одобрено в квартале, который появится на месте авторынка. Заказчиком выступает ООО «Профресурс» (связано с ООО «Селф», которое ранее уже анонсировало проект комплексного освоения на данной территории). Согласно информации комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, разрешения выданы на возведение пяти корпусов по каждому из адресов: Павловский тракт, 307, ул. Солнечная поляна, 94, проезд Северный Власихинский, 122. Срок сдачи всех объектов – конец третьего квартала 2023 года.