Рубцовские депутаты намерены просить АКЗС увеличить компенсации на школьное питание

Новости 15.10.2019 12:40 736

Депутаты Рубцовского горсовета намерены обратиться к Алтайскому Заксобранию с просьбой о повышении размера компенсационной выплаты на питание школьников, относящихся к льготной категории. В настоящее время она составляет 4,85 рубля, или около 8% от общей стоимости обеда.

Замглавы администрации Рубцовска Алексей Мищерин рассказал «Политсибру», что конкретных расчетов, сколько должна составлять компенсация для льготников, еще нет. Предполагается, что цифру определят депутаты краевого парламента, исходя из возможностей регионального бюджета. Отметим, что данная величина не индексировалась с 2012 года.

«Конечно, я считаю, что нужно до 20-30 рублей компенсацию повысить, но нужно понимать бюджетные возможности Алтайского края. Бюджет Рубцовска дотационный, поэтому мы сами не можем на себя взять вопрос индексации. Возможно, на сессии Совета депутатов (пройдет 17 октября - прим. ред.) какие-то ориентировочные цифры и будут озвучены», - сказал он.

В рубцовских школах цены на питание разные. Стоимость определяется оператором-поставщиком. В Рубцовске действуют две компании, которые организуют питание в школьных столовых - это МУП «Комбинат школьного питания» (13 школ) и ИП Косухин (8 школ). Цена школьного обеда варьируется от 30 до 50 рублей.

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Добавим, вопрос о питании в школах Рубцовска был поднят во время заседания комитета по социальной политике горсовета.

«В настоящее время 5 тысяч школьников могут получать горячее питание на льготных условиях. Однако родители отказываются от него. Краевой бюджет выделяет средства из расчета 4,85 рублей за обед. Разумеется, накормить ребенка на такую сумму невозможно, поэтому родителям необходимо доплачивать. Для малоимущих семей это слишком дорого. Для того, чтобы обеспечить детей данной категории питанием необходимо дополнительное финансирование. По самым скромным подсчетам, на это нужно порядка 16-17 млн рублей в год», - сообщил Алексей Мищерин.

По словам депутата АКЗС от КПРФ Вероники Лапиной, инициатива горсовета об обращении к краевым законодателям пока поддержана на уровне комитетов представительного органа муниципалитета.

На сегодняшний день в школах Рубцовска учатся около 40% детей, относящихся к льготной категории. Большая часть малоимущих сейчас вынуждена оставаться без обеда из-за отказа родителей, которые не могут себе позволить доплачивать за питание.