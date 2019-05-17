О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

ОНФ недоволен властями Новосибирской области

Новости
234
0

Активисты новосибирского отделения ОНФ выступили с резкой критикой реакции властей на их обращения. По данным общественников, областное правительство, несмотря на поручения губернатора, отреагировало только на 70% их предложений, касающихся решений проблем региона.

Как пишет "Континент Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ОНФ, в апреле текущего года "Народный фронт" отправил губернатору Андрею Травникову 25 предложений по решению проблем региона, включая сферы дорог и транспорта, здравоохранения, ЖКХ и экологии. По словам сопредседателя регионального штаба в Новосибирской области Сергея Соколова, в июне штаб получил «аргументированный ответ губернатора», вышел перечень поручений, которые сформировали на основе предложений ОНФ. «На данный момент выполнено 70% из них», — констатировали "фронтовики".

ОНФ выяснил, в каких сибирских регионах нарушаются права журналистов

ОНФ выяснил, в каких сибирских регионах нарушаются права журналистов

Новости

Количество нарушений прав журналистов в России за год выросло на 30 %

390

В ОНФ уточнили, что хуже всего власти отреагировали на предложения в сфере здравоохранения и экологии.

«Из шести предложений по тематике «Здравоохранение» нам пришли два ответа, которые нас совершенно не удовлетворяют. Мы не согласны с мнением руководителя региона, что их можно снять с контроля, потому что предприняты некие шаги. А по остальным четырем предложениям мы вообще никаких ответов не получили», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Дорофеев.

Конфеты и коньяк на проверку: ОНФ изучил самые абсурдные требования при проверках бизнеса

Кроме того, не выполнено предложение завершить формирование «зеленого щита» вокруг Новосибирска, то есть «реализовать федеральный закон на территории Новосибирской области». «Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области посчитало его не актуальным и не включило в перечень поручений губернатора. Другие предложения площадки «Экология» исполнены, на наш взгляд, формально», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.

«Народный фронт» усилится вице-губернатором Подмосковья

«Народный фронт» усилится вице-губернатором Подмосковья

Новости

До этого Михаил Кузнецов несколько лет отработал в команде губернатора Воробьева

997

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000