ОНФ недоволен властями Новосибирской области

Новости 15.10.2019 11:50 234

Активисты новосибирского отделения ОНФ выступили с резкой критикой реакции властей на их обращения. По данным общественников, областное правительство, несмотря на поручения губернатора, отреагировало только на 70% их предложений, касающихся решений проблем региона.

Как пишет "Континент Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ОНФ, в апреле текущего года "Народный фронт" отправил губернатору Андрею Травникову 25 предложений по решению проблем региона, включая сферы дорог и транспорта, здравоохранения, ЖКХ и экологии. По словам сопредседателя регионального штаба в Новосибирской области Сергея Соколова, в июне штаб получил «аргументированный ответ губернатора», вышел перечень поручений, которые сформировали на основе предложений ОНФ. «На данный момент выполнено 70% из них», — констатировали "фронтовики".

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В ОНФ уточнили, что хуже всего власти отреагировали на предложения в сфере здравоохранения и экологии.

«Из шести предложений по тематике «Здравоохранение» нам пришли два ответа, которые нас совершенно не удовлетворяют. Мы не согласны с мнением руководителя региона, что их можно снять с контроля, потому что предприняты некие шаги. А по остальным четырем предложениям мы вообще никаких ответов не получили», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Дорофеев.

Кроме того, не выполнено предложение завершить формирование «зеленого щита» вокруг Новосибирска, то есть «реализовать федеральный закон на территории Новосибирской области». «Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области посчитало его не актуальным и не включило в перечень поручений губернатора. Другие предложения площадки «Экология» исполнены, на наш взгляд, формально», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.