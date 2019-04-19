Алтайские эсеры разработали пять «бюджетных правил»

Новости 15.10.2019 18:05 367

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Алтайском крае Александр Молотов обнародовал пять «бюджетных правил», которые фракция предлагает использовать при формировании краевого бюджета и консолидированного бюджета.

Первое «правило» - «концентрация ресурсов в точках роста». По мнению справедливороссов, ресурсы необходимо вкладывать в те отрасли, которые могут обеспечить максимальный рост производительности и увеличение количества рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. Среди точек роста: инновационное производство, туризм, сельское хозяйство, производство органической экологически чистой продукции, мелиорация, рыбоводство и не только.

Второе «правило» – «проектный принцип формирования бюджета должен быть не самоцелью, а способом обеспечения эффективной и прозрачной консолидации и последующего расходования бюджетных средств». Суть в том, чтобы важнейшим индикатором эффективности госпрограмм было достижение поставленных целей.

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Третье «правило» – «тратить деньги на привлечение больших денег, а также на создание действенных механизмов, позволяющих в дальнейшем обеспечить экономию бюджетных средств». Это правило предполагает выделение больших средств на софинансирование федеральных проектов, что позволит более эффективно привлекать федеральные деньги.

Необходимо также направить средства на проекты, которые позволят в дальнейшем существенно сократить траты бюджетных средств. В частности, выстроить эффективную систему контроля за качеством угля, направляемого в муниципалитеты края. То же самое касается необходимости выделения дополнительных средств на деятельность Счетной Палаты АК и создание действенной и эффективной системы муниципального внешнего финансового контроля.

Четвертое «правило» – «не забирать у людей, а давать им». Использование при формировании бюджета данного принципа обеспечит повышение покупательной способности и благоприятно скажется на региональной экономике, а также на наполнении краевого и местных бюджетов. Необходимо повысить реальные зарплаты «бюджетников». В частности, необходимо существенно повысить зарплаты преподавателей ССУЗов. А также нужно отказаться от дальнейшего повышения налоговой нагрузки на людей и юридические лица.

Пятое «правило» - «сделать краевой бюджет по-настоящему открытым – как в части его формирования, так и в части его исполнения». Партия предлагает проведение масштабного обсуждения именно концепции бюджета – как краевого, так и консолидированного. В таком обсуждении должны принимать участие представители экспертного сообщества, общественности, депутатский корпус.