Специалисты алтайского СПИД-центра выполняют решения антинаркотической комиссии

Новости 15.10.2019 11:10 271

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Алтайского края от 15 июля 2019 года продолжается выездная работа специалистов Алтайского краевого центра СПИД в реабилитационные центры для проведения семинаров среди сотрудников реабилитационных центров и их резидентов.

5 октября врач - эпидемиолог Светлана Анатольевна Федина в реабилитационном центре «Независимость» Косихинского района, провела с сотрудниками и резидентами центра информационно-обучающее мероприятие по основным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Участникам была представлена информация о ситуации по ВИЧ - инфекции, основные, базовые сведения о ВИЧ. Обсуждались вопросы риска инфицирования в повседневной жизни, передачи ВИЧ от положительного партнера отрицательному, от матери ребенку, возможностях рождения здорового ребенка при ВИЧ положительном статусе будущих родителей и другие. Учитывая, что в реабилитационных центрах проходят лечение от химической зависимости люди с ВИЧ - инфекцией рассматривались вопросы диспансерного наблюдения, приверженности к лечению, правильности соблюдения здорового образа жизни.

В семинаре приняло участие 34 человека из числа специалистов и резидентов.

8 октября подобное мероприятие прошло в реабилитационном центре «Восход» Косихинского района, а провела его специалист по социальной работе Светлана Николаевна Дугина.

Данное направление работы буде продолжено до конца текущего года.