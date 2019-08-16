Как развивается бизнес на «барнаульском Арбате»?

Новости 15.10.2019 10:40 392

Арендаторы обустраивают новые павильоны на «барнаульском Арбате». Торговцы рассказали «ТОЛКу», что встать на безлюдной Мало-Тобольской – это авантюра, но все-таки надеются, что с открытием реконструированного здания «Старого базара» ситуация изменится.

Работа на перспективу

На данный момент в павильонах на «Арбате» можно купить табак, верхнюю одежду, фрукты с печеньем. В скором времени появиться киоск, в котором собираются торговать лотерейными билетами.

Торговцы открыто пожаловались, что за весь день может зайти всего два человека. При этом месячная плата за 12 кв. метров – 20 тысяч рублей. Примечательно, что в павильонах нет отопления, а значит, сверху нужно учитывать расходы на электроэнергию.

«Раньше я торговала в ЦУМе в Новоалтайске. Когда узнала, что появилась возможность встать здесь, решила рискнуть. Торгую всего неделю. Пока продала всего лишь две куртки. Посмотрим, как дальше дела пойдут, но пока, конечно, все грустно», – рассказала собеседница.

Арендатор этого киоска с табаком Дмитрий Берг говорит, что прекрасно понимает, что в ближайшие месяцы придется работать в минус, но надеется, что народ появится, когда откроют основное здание «Старого базара». Еще один павильон с фруктами, печеньем и напитками и вовсе оказался закрытым.

Как выглядит обновленный Старый базар в Барнауле за три недели до открытия Новости 16.08.2019 11:20 Здание закрыли на реконструкцию в 2017 году 2778

Почему лучше на улице?

После реорганизации «Старого базара» количество торговцев заметно сократилось, но есть те, кто уже годами торгует здесь и, несмотря на многие трудности, не собирается покидать насиженное место.

«Я больше десяти лет здесь торгую. Были неплохие времена, но сейчас все хуже и хуже. Павильон я по деньгам не потяну. Буду дальше на улице сидеть. Может быть, действительно, откроется здание «Старого базара» и народ снова сюда пойдет, а пока хоть ты в павильоне сиди, хоть на улице – покупателей нет», – говорит продавец женской одежды.

Напомним, обновленное здание «Старого базара» могут открыть к концу текущего года. На первом этаже должны появиться кафе, сувенирные и табачные лавки, магазины и аптека. Второй этаж отводят под сам рынок.