«Как неприятные вещи обсуждать - так нет на месте»: Дмитрий Медведев жестко раскритиковал главу Тувы

Новости 15.10.2019 10:10 936

Главы регионов, в которых с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы, должны представить письменный отчет о причинах происходящего. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РБК.

«В протокол включите, у всех, у кого есть такое отставание. Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет, в чем причина отставания, мне и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора», — сказал премьер-министр. Медведев описал даже форму, в какой должна быть составлена такая объяснительная: «Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа».

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«Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?» — сказал глава правительства. Особо раскритиковал Медведев главу Тувы Шолбана Кара-оола, который на заседании под руководством премьер-министра не появился (ожидалось его участие по видеосвязи).

«Запросите, где он был, кстати. А то, как приходить бумажки носить всякие разные там с просьбой денег выделить, и на всяких совещаниях присутствовать — это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать — так нет на месте», — сказал Медведев.

В августе 2018 года Медведев поручил к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в яслях. Вскоре после этого глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что правительство планирует направить на строительство яслей в 2019–2021 годах около 136 млрд рублей. В июне 2019 года Медведев сообщил, что 40 регионов России дополнительно получат 4 млрд рублей на софинансирование расходов по созданию мест в ясельных группах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к этому моменту в России не обеспечены местами в яслях были более 120 тысяч детей младше трех лет.