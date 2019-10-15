Алтайские справедливороссы внесли предложения в проект бюджета края на 2020 год

Новости 15.10.2019 9:35 305

Партия «Справедливая Россия» подготовила комплекс предложений к проекту закона Алтайского края о бюджете на 2020 год.

Предложения касаются роста финансовой поддержки муниципалитетов, увеличения объемов поддержки на жилье детям-сиротам и на развитие общественной инфраструктуры, а также других немаловажных тем, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, справедливороссы предложили заложить в бюджет средства на приобретение расходных материалов для средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновых помп), установленных детям, больным диабетом. Также партийцы настаивают на выделении дополнительных средств на финансирование детско-юношеских спортивных школ, а также для осуществления подготовки команды мастеров ООО КВК «Университет» для участия в соревнованиях различного уровня.

Еще одна инициатива касается увеличения объема финансирования мероприятия 1.3.12. (Проведение краевых профильных смен гражданско-патриотической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций) государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы.

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В планах «СР» увеличение объема субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (по сравнению с 2019 годом).

Депутаты также предлагают индексировать заработную плату работников краевой бюджетной сферы на показатель выше уровня инфляции. В частности, они настаивают на индексации социальных выплат гражданам, предусмотренные статьей 8 проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Есть предложение, кусающееся увеличения финансирования Счетной Палаты Алтайского края на 5 млн рублей для увеличения штатной численности указанного государственного органа на 5 единиц, что необходимо для создания и функционирования эффективной системы муниципального внешнего финансового контроля, оказания методической и иной помощи органам муниципального внешнего финансового контроля и контроля за их деятельностью.

Предложения будут обсуждаться в процессе принятия закона о бюджете Алтайского края на следующий финансовый период.