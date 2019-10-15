Проект бюджета Алтайского края на 2020 год будет дорабатываться совместно с участием депутатов АКЗС и регионального правительства. Пожелания народных избранников будут учтены, насколько это возможно. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко, добавив, что конечные корректировки можно будет рассмотреть после появления информации о трансфертах из федерального бюджета.
Обсуждение проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов накануне прошло в АКЗС. В начале совещания региональный министр финансов Данил Ситников напомнил, что доходы краевого бюджета на 2020 год могут составить 101,631 млрд рублей, расходы – 107,295 млрд рублей. Предельный уровень дефицита, по его словам, прогнозируется на уровне 10% или 5,7 млрд рублей.
Главный финансовый документ могут принять с максимально возможным дефицитом
Большая часть бюджета будет израсходована на социальную сферу (более 70%). Расходы на зарплату предусматриваются с учетом увеличения минимального размера оплаты труда и начислением районного коэффициента сверх МРОТ, который в январе вырастит на 850 рублей и составит около 12 130 рублей. В 2019 году Фонд оплаты труда бюджетников в Алтайском крае увеличился до 40 млрд рублей. Планируется, что эта цифра вырастет еще на 8,7%.
Что касается предложений по изменениям пунктов бюджета со стороны постоянных депутатских объединений АКЗС, то ряд инициатив внес представитель «Единой России» Сергей Приб. Его предложения затронули вопрос поддержки населения и муниципалитетов.
Предложения касаются роста финансовой поддержки муниципалитетов, увеличения объемов программы поддержки местных инициатив и т. д.
Как рассказал руководитель фракции Сергей Приб, абсолютно все предложения основаны на обращениях граждан и представителей местных властей, которые депутаты АКЗС от «Единой России» получают во время работы на округах.
Руководитель фракции ЛПДР в АКЗС Владимир Семенов задался вопросом о пунктах бюджета, которые, по мнению его партии, должны быть отредактированы. Это касается ремонта дорог, а также доходов бюджетников. По мнению парламентария, план бюджета уже несколько лет выглядит как «стабильный» и не предусматривает резких перемен к лучшему ни в одной из сфер.
«Я не вижу роль нашей партии и оппозиции в целом по делу о планировании бюджета. Не знаю, как мы поддержим ваш проект бюджета, если непонятно, за что тут брать ответственность. За топтание на месте? За медленные темпы роста?», - задался вопросом Семенов.
В итоге он допустил, что к вопросу можно будет вернуться после первого чтения, когда будут известны новые цифры по трансфертам со стороны федерального бюджета.
Председатель правительства России призвал разработать меры по ускоренному развитию и напомнил о помощи со стороны федеральной власти
Замечания нашлись и у руководителя фракции КПРФ Марии Прусаковой. Депутат высказалась о необходимости учета мнения оппозиции. Главный вопрос Прусаковой заключался необходимости решить жилищный вопрос ветеранов Великой Отечественной войны.
«Исторические памятники нужно содержать в должном уходе, безусловно, но не надо забывать про тех, кому забота действительно необходима. Я хочу напомнить о наших ветеранах, которых осталось не так много, поэтому к юбилею победы в ВОВ можно продумать отдельно вопрос об обеспечении их жильем. Сейчас такая мера предусмотрена на 30 ветеранов, но надо понимать, что их где-то 65. Я предлагаю все-таки в юбилейный год решить эту задачу окончательно и обеспечить жильем всех, кто еще нуждается», - сказала она.
Более масштабно по предлагаемому проекту высказался руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он скептически отнесся к формату утверждения проекта бюджета Алтайского края. Предложение фракции заключалось в необходимости сделать бюджет по-настоящему открытым с привлечением депутатов к его формированию, а не только по факту утверждения.
«Сейчас депутаты практически не участвуют в разработке проекта бюджета. Они, как правило, только принимают участие в его утверждении, когда он уже вносится в АКЗС. Изменения в него внести уже нереально, поскольку он на тот момент согласован с федеральным Минфином. Мы предлагаем ввести практику масштабного обсуждения краевого и консолидированного бюджетов», - заявил депутат.
Прогноз представил министр экономического развития Павел Дитятев
По его словам, разработка проекта совместно с депутатами и экспертным сообществом сделает бюджет более цельным, сбалансированным и отвечающим интересам разных субъектов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил, что бюджет ограничен и с учетом любого количества предложений по изменениям выбирать все-равно придется и если где-то финансирование добавить, то в каком-то из пунктов его придется урезать:
"Надеюсь, что после того, как станет известно о федеральном поступлении средств, мы сможем уже конкретно ориентироваться на наши возможности по корректировке отдельных пунктов".
Вопрос о принятии проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов состоится на ближайшей сессии АКЗС, которая пройдет 31 октября.
Прогноз социально-экономического развития Барнаула на 2020 – 2022 годы одобрен постановлением городской администрации от 1 октября