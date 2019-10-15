Политические партии высказались о строительстве отеля Radisson в центре Барнаула

Новости 15.10.2019 8:15 1267

Новость о возможном строительстве отеля Radisson в Барнауле очень воодушевила горожан, но лишь до тех пор, пока не появилась информация, что расположиться объект на месте сквера на площади Сахарова. К такой перспективе барнаульцы отнеслись в целом негативно.

Данные опросов ряда СМИ показали, что 80% жителей Барнаула против строительства нового отеля на территории сквера. Редакция «Политсибру» решила узнать мнение региональных отделений ведущих политпартий о возможном строительстве отеля Radisson.

Представители от КПРФ и ЛДПР выразили обеспокоенность по поводу возможной вырубки насаждений, которые могут быть принесены в жертву "во имя улучшения инвестиционного климата" в краевой столице и Алтайском крае в целом.

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По словам руководителя реготделения КПРФ Марии Прусаковой, депутаты и члены партии видят отношение общественности к данному вопросу.

«Думаю, что не стоит строить гостиницу в сквере в ущерб пространству, которое используется жителями города для отдыха. Поэтому позиция нашей партии в том, что мы также против строительства. В Барнауле можно выбрать другую площадку, пригодную для расположения отеля», - заявила Прусакова.

Подобную позицию выразила замруководителя фракции ЛПДР в АКЗС Евгения Боровикова. Она дала понять, что сам факт возможности построения сетевого отеля в Барнауле можно оценивать как позитивный момент. Однако, по ее словам, для этого не следует вырубать деревья в парках. Можно обратить внимание на другие объекты, где можно развернуть строительство без ущерба окружающей среде.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов признался, что не до конца понимает суть разговоров, которые происходят в кругах общественности. В тоже время депутат дал понять, что у партии не может быть никакой другой позиции, кроме как обсуждения сложившегося вопроса с людьми.

«Все необходимо прояснять на публичных слушаниях. В любом случае отрадно, что такие крупные сети приходят в Барнаул. Возможно, это говорит о том, что инвестор видит в нашем городе перспективы. Я считаю, что для этого отеля нужно найти какое-то другое место. Дело даже не в самом сквере, а в том, что формат центра города с его уплотнительной застройкой себя изживает. Нужно остановиться, потому что точечная застройка уродует исторический облик центра Барнаула», - пояснил Молотов.

Он также добавил, что инвесторам нужно предложить альтернативные площадки, например, район набережной на Оби, где сейчас идет активная застройка. Красивый вид вокруг, благоприятная транспортная развязка могут привлечь инвесторов не меньше, чем центральная часть с постоянными пробками, говорит Молотов.

«Вот эти триггеры я бы не допускал, иначе все может дойти до ситуации, подобной Екатеринбургу. Вопрос необходимости гостиницы ставить неправильно. Конечно же, все заинтересованы в развитии, но нужно с людьми обсудить. Я не думаю, что инвесторы такие упертые и рассматривают именно сквер», - заключил депутат алтайского парламента.

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Что касается позиции «партии власти» по данной теме, то секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев подтвердил, что краевая столица заинтересована в привлечении инвестиций и развитии туристической инфраструктуры.

«Появление отеля с мировым брендом может стать сигналом и для других инвесторов. Но важно, чтобы все процессы по выделению участка под строительство прошли в соответствии с законом. А также чтобы было найдено оптимальное решение, учитывающее интересы города в целом, общественности, жителей», - объяснил он.

По данным управления края по развитию туризма и курортной деятельности, в предыдущие 7 лет частными инвесторами в Алтайском крае было вложено в отрасль порядка 12 млрд рублей (11,6 млрд рублей в период с 2011 по 2018 годы). Все это в конечном итоге привело к тому, что с 600 тысяч человек, отметившихся в коллективных средствах размещения, индикатор увеличился до 700 тысяч человек. Таким образом, рост составил 20%. Кроме того, в 1,5 раза был увеличен объем предоставления платных услуг со стороны субъектов турбизнеса.