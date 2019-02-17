Алтайский край занял 5-ое место среди регионов России по организации детского отдыха в 2019 году. В выборку исследования вошли 85 субъектов РФ, передают «РИА Новости».
Для оценки были установлены повышающие коэффициенты и 12 критериев. Например, доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение организаций профессиональными кадрами, региональное информационное поле, интенсификация механизмов обратной связи между госструктурами, общественными объединениями и гражданами. Максимальная оценка - 21 балл.
Кроме того, учитывалась и доля детей в регионе, отдохнувших организованно (в лагерях, санаториях и др.) в 2017-2018 годах, и наличие в регионах организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки в детские загородные лагеря начали принимать в Барнауле с 1 февраля
Алтайский край набрал в рейтинге 12 баллов, также как Брянская, Иркутская и Ярославская область, а также Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Авторы исследования добавили, что Алтайский край вошел в число регионов, в которых увеличилось количество детей, отдохнувших организованно.
Чуть более скромные показатели у Новосибирской области – 7 место (10 баллов), эту позицию они разделили вместе с Омской и Кемеровской областью. Немного меньше набрала Томская область – 9 баллов (8 место), Республика Алтай получила всего 8 баллов и оказалась на 9-й строчке рейтинга.
В Алтайском крае завершилась первая смена летней оздоровительной кампании.Ее успешно завершили 842 лагеря.
Лидерами были признаны Москва, Краснодарский край, Свердловская область они разделили первое место, получив по 17 баллов. Второе место - у Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Тюменской и Ульяновской областей (по 15 баллов), замыкают тройку лидеров Башкирия, Волгоградская и Саратовская области (по 14 баллов).
Хуже всего «отдыхается» в Ненецком автономном округе (четыре балла). Чукотка, Ингушетия, Дагестан и Тыва получили по пять баллов.