О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Трио ученых получит Нобелевскую премию за борьбу с глобальной бедностью

Новости
515
0

Учрежденную Банком Швеции премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2019 году разделили в равных долях трое ученых — американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло, сообщает РБК.

В соответствии с официальной формулировкой, премия присуждена «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

«Лауреаты нынешнего года разработали новый подход к получению надежных ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью. Результаты их работ и исследователей, шедших по их стопам, значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике», — говорится в сообщении Шведской королевской академии наук.

Экспертное мнение: как Минтруд будет подсчитывать бедных в Алтайском крае?

Экспертное мнение: как Минтруд будет подсчитывать бедных в Алтайском крае?

Новости

Новый подход должен помочь более эффективно выявлять бедных россиян

875

В сообщении отмечается, что метод лауреатов 2019 года заключается в разбиении большой проблемы глобальной бедности на множество более мелких, решение каждой из которых можно найти в ходе «полевых экспериментов».

Трое лауреатов 2019 года поделят между собой 9 млн шведских крон ($915 тысяч). Отвечая на вопрос журналистов, на что будут потрачены деньги, Дюфло пошутила, что три нынешних лауреата по примеру Марии Склодовской-Кюри потратят премию на грамм радия.

«Думаю, что мы втроем договоримся и решим, что будет нашим граммом радия», — сказала Дюфло.

Минсоцзащиты начало опрос о причинах бедности в Алтайском крае

Минсоцзащиты начало опрос о причинах бедности в Алтайском крае

Новости

Опрос состоит из 42 вопросов

2717
Эстер Дюфло — вторая женщина в истории, удостоенная Нобелевской премии по экономике (первой в 2009 году стала Элинор Остром). Дюфло также является самым молодым лауреатом Нобелевской премии по экономике (ей 46 лет). Она и ее муж Абхиджит Банержи стали первой супружеской парой, совместно получившей Нобелевскую премию по экономике.
2/3 семей в Алтайском крае признались, что им хватает денег лишь на еду, одежду и ЖКУ

2/3 семей в Алтайском крае признались, что им хватает денег лишь на еду, одежду и ЖКУ

Аналитика

Росстат представил статистику финансового положения семей по итогам IV квартала 2018 года

2362

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000