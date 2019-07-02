Трио ученых получит Нобелевскую премию за борьбу с глобальной бедностью

Учрежденную Банком Швеции премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2019 году разделили в равных долях трое ученых — американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло, сообщает РБК.
В соответствии с официальной формулировкой, премия присуждена «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».
«Лауреаты нынешнего года разработали новый подход к получению надежных ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью. Результаты их работ и исследователей, шедших по их стопам, значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике», — говорится в сообщении Шведской королевской академии наук.
Новый подход должен помочь более эффективно выявлять бедных россиян
В сообщении отмечается, что метод лауреатов 2019 года заключается в разбиении большой проблемы глобальной бедности на множество более мелких, решение каждой из которых можно найти в ходе «полевых экспериментов».
Трое лауреатов 2019 года поделят между собой 9 млн шведских крон ($915 тысяч). Отвечая на вопрос журналистов, на что будут потрачены деньги, Дюфло пошутила, что три нынешних лауреата по примеру Марии Склодовской-Кюри потратят премию на грамм радия.
«Думаю, что мы втроем договоримся и решим, что будет нашим граммом радия», — сказала Дюфло.
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