Мэр Абакана погиб в автокатастрофе под Минусинском

Новости 14.10.2019 18:40 577

Мэр Абакана 66-летний Николай Булакин погиб в автокатастрофе вблизи Минусинска, пишет "Коммерсант".

По данным СМИ, руководитель столицы Хакасии погиб на территории Красноярского края. Мэр съезжал с кольца на своем «Форде Эксплоер». Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Он скончался на месте. Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу гибели Николая Булакина.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», - сказал Коновалов.

Отметим, Николай Булакин стал главой администрации Абакана в 1995 году, несколько раз переизбирался. В октябре прошлого года господин Булакин сообщил, что отказался от предложения занять пост врио губернатора Хакасии.

Он был удостоен почетной грамотой Республики Хакасия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Хакасией», медалью «Трудовая доблесть Хакасии». У него остались жена и двое дочерей.