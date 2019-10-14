Стало известно, кто восстановит Старый мост в Барнауле за 1 млрд рублей

На тендер по ремонту Старого моста, стоимостью почти 1 млрд рублей, подана единственная заявка – от «Барнаульского ДСУ №4».
Заказчиком ремонтных работ выступает Упрдор «Алтай», действия согласованы с РЖД, в чьем ведении находится железнодорожная часть моста. Ремонтировать совмещенный мост, а также лево- и правобережную эстакады предполагается в течение трех лет. В текущем году планируется освоить 5, в следующем – 630, а в 2021 – еще 300 млн рублей.
Общее состояние сооружения оценивается как неудовлетворительное, предаварийное и аварийное
Тремя днями ранее пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай» сообщила, что с декабря мост будет перекрыт для автотранспорта до ноября 2021 года, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.
В тот же день пресс-служба краевого Минтранса сообщила, что в целях сохранения транспортного обслуживания будут изменены схемы движения по 17 междугородним маршрутам, ранее проходящим по Старому мосту, в том числе – связывающим Барнаул и Новоалтайск. По завершению процедуры согласования информация о движении автобусов будет дополнительно размещена в СМИ.