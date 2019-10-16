Некачественное жилье в новостройке. Что делать?

Новости 14.10.2019 17:55 437

Данная статья написана специально для тех, кто купил или собирается купить квартиру в новостройке. С помощью этой информации мы попытаемся ответить на вопросы - что делать, если квартира в новостройке оказалась с недочетами? Как получить компенсацию от застройщика? Текст написан при содействии Алтайского центра юридической помощи в интересах потребителей.

Если при приемке квартиры были обнаружены дефекты, то в соответствии с 214 ФЗ, дольщик может требовать:

- устранения дефектов в согласованный с дольщиком срок;

- уменьшения цены ДДУ (договор долевого участия) и возвращения застройщиком части денежных средств по нему;

- возмещения понесённых дольщиком расходов по ликвидации дефектов строительства, для чего заключается договор со строительной фирмой, фиксируются затраты и подаётся заявление в суд о возмещении;

- взыскания неустойки за просрочку, если в результате задержки с исправлением дефектов строительства оказываются нарушены сроки сдачи квартиры по ДДУ.

Необходимо понимать, что все дефекты необходимо фиксировать в документе (дефектном акте).

Что такое дефектный акт?

Дефектный акт это документ, который составляется после осмотра квартиры. Он содержит в себе список замечаний к качеству квартиры. Иными словами, ведомость или лист осмотра квартиры.

Как пояснил для редакции «Политсибру» юрист Иван Пученькин, в акте дольщик перечисляет недочеты и ставит дату осмотра. Акт обязательно подписывает представитель застройщика. Как правило, представитель застройщика действует на основании доверенности.

«Попросите показать вам эту доверенность, снимете с неё копию. Проверьте срок действия доверенности, а также полномочия представителя. В полномочиях должно быть указанно право подписывать дефектные акты или ведомости», - отметил специалист.

По его словам, акт следует составлять в двух экземплярах - один для покупателя, второй для застройщика. Между тем в обоих актах должна быть подпись дольщика и представителя застройщика. В случае добровольного устранения недостатков со стороны застройщика, при повторной приемке квартиры, следует взять акт с собой, чтобы сверить список устраненных недочетов.

Срок устранения недостатков застройщиком сформулирован по закону №214, как «разумный». Это дает возможность для затягивания сроков застройщиком. Однако, закон «О защите прав потребителей» устанавливает максимальный срок на исправление недостатков по любым услугам не более 45 дней.

Соответственно, так как указанный закон распространяется на правоотношения дольщика и застройщика, применение 45 дневного срока допустимо. Если в указанный срок застройщик не устраняет выявленные недостатки, дольщик имеет право обратиться в суд.

Кроме затрат на устранение недостатков в иске можно указать следующие взыскания:

1. За нарушение сроков передачи объекта недвижимости, устранения дефектов;

2. Компенсацию морального вреда;

3. Штраф в размере 50% от общей суммы иска за отказ выполнять законные требования потребителя;

4. Возврат расходов на профессиональную экспертную оценку, а так же судебные расходы на представителя.